ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: वनडे में लगातार 10वीं जीत, श्रीलंका ने नीदरलैंड को 128 रन से रौंदा, ट्रॉफी पर कब्जा!

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: दिलशान मदुशंका (18 रन पर तीन विकेट) और महीश तीक्षणा (31 रन पर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका ने शनिवार को यहां एकदिवसीय विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल में नीदरलैंड को 128 रन के बड़े अंतर से शिकस्त देकर इस प्रारूप में लगातार 10वीं जीत दर्ज की।

ये दोनों टीमें इस साल पांच अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं। इस जीत से श्रीलंका विश्व कप में क्वालीफायर एक और नीदरलैंड क्वालीफायर दो के रूप में टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद श्रीलंका की टीम 47.5 ओवर में 233 रन पर आउट हो गयी।

लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की पूरी पारी 23.3 ओवर में 105 रन पर सिमट गयी। श्रीलंका के लिए सहान अराछिगे ने 71 गेंद में सबसे ज्यादा 57 रन बनाये। कुसल मेंडिस (43), चरिथ असलंका (36), वानिंदु हसरंगा (29) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाये।

अराछिगे ने अपनी पारी के दौरान मेंडिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 72 जबकि असलंका के साथ चौथे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी लेकिन 36वें ओवर में उनके आउट होने के बाद टीम की पारी लड़खड़ा गयी। नीदरलैंड के लिए विक्रमजीत सिंह, लोगन वैन बीक, रायन क्लाइन और साकिब जुल्फिकार ने दो-दो जबकि आर्यन दत्त ने एक विकेट लिये।

लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड के लिए मैक्स ओ’डाउड ही श्रीलंका के गेंदबाजों का कुछ हद तक सामना कर सके। वह 33 रन बनाकर तीक्षणा का शिकार बने। टीम के लिए उनके अलावा वैन बीक (नाबाद 20) और विक्रमजीत (13) ही दहाई के आंकड़े में रन बना सके। मैन ऑफ द मैच मदुशंका और तीक्षणा के अलावा हसरंगा ने भी दो विकेट चटकाये।