ICC Champions Trophy 2025: अभ्यास शुरू, मोहम्मद शमी ने कोच मोर्नी मोर्कल के साथ समय बिताया?, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या और श्रेयस अय्यर ने खोले हाथ, देखें वीडियो

ICC Champions Trophy 2025: भारतीय टीम ने चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले यहां खूबसूरत आईसीसी अकादमी अभ्यास मैदान पर रविवार को अभ्यास शुरू कर दिया जिसमें मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल के साथ काफी समय बिताया। नयी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) कड़ाई से लागू होने के बीच वैकल्पिक अभ्यास का प्रश्न ही नहीं था लिहाजा कप्तान रोहित शर्मा से लेकर युवा हर्षित राणा तक सभी ने अभ्यास किया। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे के जरिये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले शमी ने घुटने पर स्ट्रेचेबल कैप पहन रखे थे।

