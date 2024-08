Shikhar Dhawan Retirement: शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से की संन्यास की घोषणा, फैंस ने ऐसे दी प्रतिक्रिया, देखें

Highlights प्रशंसकों और साथी क्रिकेटरों ने प्रतिक्रिया में बाएं हाथ के बल्लेबाज पर अपना प्यार बरसाया। अपने निर्णय को साझा करने के लिए शिखर धवन ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। धवन उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने 2013 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।

Shikhar Dhawan Retirement: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपने सफल करियर को खत्म करने के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, जिसमें उन्होंने तीनों प्रारूपों में 269 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और प्रशंसकों और साथी क्रिकेटरों ने प्रतिक्रिया में बाएं हाथ के बल्लेबाज पर अपना प्यार बरसाया। अपने निर्णय को साझा करने के लिए उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया।

धवन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "जैसे ही मैं अपनी क्रिकेट यात्रा का यह अध्याय समाप्त कर रहा हूं, मैं अपने साथ अनगिनत यादें और कृतज्ञता लेकर जा रहा हूं। प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद! जय हिंद!"

धवन उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने 2013 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। हालांकि, वह 2011 विश्व कप और इस साल की शुरुआत में हाल ही में टी 20 विश्व कप जीतने वाली टीम में जगह नहीं बना पाए।

As I close this chapter of my cricketing journey, I carry with me countless memories and gratitude. Thank you for the love and support! Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/QKxRH55Lgx — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) August 24, 2024

धवन ने 34 टेस्ट खेले, जिसमें 40.61 की औसत से 2315 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 5 अर्द्धशतक शामिल हैं। सफेद गेंद वाले अंतरराष्ट्रीय मैचों में, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 167 वनडे और 68 टी20 मैच खेले, जिसमें क्रमशः 6793 और 1759 रन बनाए।

A man for the big tournaments. Never got the plaudits he deserved but knowing him he didn't care who got the applause as long as team was winning. A team man through and through. Congratulations on a stellar career and all the best for your second innings @SDhawan25 🤗 pic.twitter.com/Y4fMBbIIfR — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) August 24, 2024

वनडे में उनका औसत 44.11 और टी20 में 27.92 का रहा। सीमित ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मैचों में धवन के शतकों की संख्या वनडे में कुल 17 है। इसके अलावा उन्होंने 39 एकदिवसीय अर्द्धशतक और 5 टी20ई में अर्धशतक बनाए।

यहां जानिए फैंस ने धवन के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी

Your hard work, determination, quality cricketing skills, and great human being will always be remembered; thank you, boy, for wishing you all the best for the next career ahead. 👏 — Saeed Anwar (@ImSaeedAnwar) August 24, 2024

Thank You Mr. ICC ❤️

For dominating ODI tournaments like no one else.

❤️🥺

Happy retirement pic.twitter.com/HGAQoofyvb — Shivani (@meme_ki_diwani) August 24, 2024

Shikhar Dhawan, thanks for all the amazing cricketing memories. You’re not just a great cricketer, but also a great personpic.twitter.com/Pm3NUJ0cQi — 47Sha (@47Sha_) August 24, 2024

Will miss you Gabbar



Best wishes ❤️❤️ — desi mojito 🇮🇳 (@desimojito) August 24, 2024

Thank you Shikhar Dhawan ❤️ pic.twitter.com/nu8MIHUZHb — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) August 24, 2024

Thank you for the unforgettable memories, the thrilling moments, and for making the game of cricket richer with your presence. Wishing you all the best in your new innings. You'll always be a legend in our eyes. pic.twitter.com/WNGWmubBK3 — K¹⁸. (@KrishnaVK_18) August 24, 2024