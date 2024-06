Highest Wicket-Taker In World Cup History: 52 मैच और 95 विकेट, दुनिया में सबसे आगे, मुरलीधरन, मलिंगा, हसन और बोल्ट पीछे, देखें टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights Highest Wicket-Taker In World Cup History Mitchell Starc Australia vs Bangladesh T20 World Cup 2024: महान गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। Highest Wicket-Taker In World Cup History Mitchell Starc Australia vs Bangladesh T20 World Cup 2024: लसिथ मलिंगा ने टी20 और वनडे विश्व कप में कुल 60 मैच खेले हैं। Highest Wicket-Taker In World Cup History Mitchell Starc Australia vs Bangladesh T20 World Cup 2024: 21.74 की औसत के साथ 94 विकेट अपने नाम किया है।

Highest Wicket-Taker In World Cup History Mitchell Starc Australia vs Bangladesh T20 World Cup 2024: आईसीसी विश्व कप इतिहास एक और इतिहास लिखा गया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने कारनामा किया और दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व कप इतिहास (वनडे और टी20) में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में मिचेल स्टार्क शीर्ष पर पहुंच गए हैं। स्टार्क ने बांग्लादेश के तंजीद हसन को आउट कर अपने 95वें विश्व कप विकेट के साथ मेगा मील का पत्थर हासिल किया। विकेट के साथ ही श्रीलंका के महान गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया।

दुनिया के टॉप- 5 खिलाड़ी की लिस्ट (Highest Wicket-Taker In World Cup History)-

मिशेल स्टार्कः 95

लसिथ मलिंगाः 94

शाकिब हसनः 92

ट्रेंट बोल्टः 87

मुथैया मुरलीधरनः 79

श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने टी20 और वनडे विश्व कप में कुल 60 मैच खेले हैं। इस दौरान 21.74 की औसत के साथ 94 विकेट अपने नाम किया है। स्टार्क ने 52वें मैच में 95 विकेट लेकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस दौरान स्टार्क का औसत 21.11 का रहा है, जिसमें उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में 65 और टी20 वर्ल्ड कप में 30 विकेट अपने नाम किए हैं।

स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस की टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक और एडम जम्पा की शानदार स्पिन गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप के वर्षाबाधित सुपर आठ चरण के मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर 28 रन से हराया। जम्पा ने बीच के ओवरों में किफायती गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर दो विकेट लिये। वहीं कमिंस ने 29 रन देकर तीन विकेट चटकाये।

आस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी के लिये भेजते हुए आठ विकेट पर 140 रन पर रोक दिया। इसके बाद सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने 35 गेंद में नाबाद 53 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे। ट्रेविस हेड (31) और वॉर्नर ने पहली ही गेंद से आक्रामक खेल दिखाया। दोनों ने बिना किसी नुकसान के 60 रन बना लिये थे जब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा।

खेल बहाल होने पर बांग्लादेश के रिशाद हुसैन ने तीन ओवर में 23 रन देकर दो विकेट चटकाये। उन्होंने हेड और मिचेल मार्श (एक) को जल्दी आउट किया। दोहरे झटकों के बावजूद मैच पूरी तरह से आस्ट्रेलिया की गिरफ्त में था। अपना आखिरी टी20 विश्व कप खेल रहे वॉर्नर ने छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया।

बारिश के कारण दूसरी बार खेल रोके जाने के समय, आस्ट्रेलिया ने 11 . 2 ओवर में दो विकेट पर 100 रन बना लिये थे। उस समय डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर उसे जीत के लिये 72 रन ही चाहिए थे। बांग्लादेश के लिये लिटन दास (16) और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (41) ने 58 रन की साझेदारी की। शांतो ने जोश हेजलवुड को चौथे ओवर में लांग आन पर छक्का लगाया।

इसके बाद पांचवें ओवर में स्टार्क को दो चौके लगाए। जम्पा ने इस साझेदारी को तोड़कर नौवे ओवर में दास को पगबाधा आउट किया । आस्ट्रेलियाई स्पिनर जम्पा और ग्लेन मैक्सवेल ने नौवें से 13वें ओवर के बीच सिर्फ 26 रन दिये जबकि रिशाद हुसैन (दो) और शांतो के विकेट गंवाये। बांग्लादेश के लिये तौहीद ह्रदय ने 28 गेंद में 40 रन बनाकर टीम को 100 रन के पार पहुंचाया।

ह्रदय ने मार्कस स्टोइनिस को दो छक्के लगाये। कमिंस ने आखिर में लगातार तीन विकेट लेकर स्कोर आगे बढ़ाने की बांग्लादेश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने 18वें ओवर में लगातार दो विकेट लिये। पहले महमूदुल्लाह पूल शॉट खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गए जबकि मेहदी हसन का कैच जम्पा ने लिया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कमिंस ने ह्रदय को आउट करके हैट्रिक पूरी की।