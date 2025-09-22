VIRAL: हारिस रऊफ ने फैंस की तरफ 'प्लेन गिरने' का इशारा किया, भारत-पाकिस्तान मैच का वीडियो वायरल

HighlightsVIRAL: हारिस रऊफ ने फैंस की तरफ 'प्लेन गिरने' का इशारा किया, भारत-पाकिस्तान मैच का वीडियो वायरल
अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की। तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।
वहीं भारत-पाकिस्तान मैच के बीच भारतीय दर्शकों द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही थी और हारिस रऊफ बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे। नारेबाजी के जवाब में हारिस रऊफ ने दर्शकों को फाइटर जेट गिरने का इशारा किया। इसके साथ ही शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के गुस्से का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, इसमें दोनों बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों से तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं।