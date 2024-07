नताशा स्टेनकोविक से तलाक की घोषणा के बाद हार्दिक पंड्या का विश्व कप जीतने वाला भाषण हुआ वायरल, देखें वीडियो

Highlights हार्दिक पंड्या और नताशा स्टेनकोविक ने पुष्टि की कि उन्होंने अपनी 4 साल की शादी को खत्म करने का फैसला किया है। दोनों ने बयान में कहा, "चार साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है।" हार्दिक और नताशा ने अपने तीन साल के बेटे अगस्त्य का सह-पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और नताशा स्टेनकोविक ने गुरुवार को पुष्टि की कि उन्होंने अपनी 4 साल की शादी को खत्म करने का फैसला किया है। अपनी शादी को लेकर चल रही कई अटकलों के बीच कपल ने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त बयान जारी कर आपसी सहमति से अलग होने के अपने फैसले की घोषणा की। दोनों ने बयान में कहा, "चार साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है।"

उन्होंने अपने सयुंक्त बयान में ये भी कहा, "हमने एक साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और अपना सब कुछ दिया, और हमारा मानना ​​है कि यह हम दोनों के सर्वोत्तम हित में है।" हार्दिक और नताशा ने अपने तीन साल के बेटे अगस्त्य का सह-पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।

बयान में आगे कहा गया, "हमारे लिए यह एक कठिन निर्णय था, उस खुशी, आपसी सम्मान और सहयोग को देखते हुए जिसका हमने एक साथ आनंद लिया और जैसे-जैसे हमारा परिवार बढ़ता गया," बयान जारी रहा। तलाक की घोषणा के कुछ ही समय बाद ही क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के टी20 विश्व कप विजेता भाषण का एक वीडियो वायरल हो गया।

क्लिप में भावुक हार्दिक मुश्किल 6 महीनों के बारे में बात करते हुए अपने आंसू रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्रिकेटर ने अपने व्यक्तिगत संघर्षों और अपने साथ हुई ट्रोलिंग पर विचार करते हुए कहा, "जब मुझे रोना भी था, तो मैं नहीं रोया।" हार्दिक और नताशा ने 31 मई, 2020 को शादी की थी। उनकी शादी और पारिवारिक जीवन अक्सर प्रशंसकों और मीडिया द्वारा लगातार जांच के दायरे में रहा है।

