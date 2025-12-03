हार्दिक पांड्या की दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज के लिए वापसी, गिल फिटनेस के आधार पर चुने गए

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए शुभमन गिल इंडिया के वाइस-कैप्टन के तौर पर वापस आ गए हैं, हालांकि सीरीज में उनका हिस्सा लेना BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है।

दूसरी बड़ी हेडलाइन हार्दिक पांड्या की वापसी और नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह का बाहर होना है, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिए जाने के बाद जसप्रीत बुमराह भी पांच मैचों की सीरीज के लिए वापस आ गए हैं।

टेस्ट और ODI टीमों के कप्तान गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लग गई थी। इसके बाद वह दूसरा टेस्ट और ODI सीरीज़ नहीं खेल पाए, और बेंगलुरु में BCCI के COE में रिहैबिलिटेशन से गुज़रे, जहाँ उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बिना किसी परेशानी के काफी देर तक बैटिंग की।

पंड्या ने भारत के लिए आखिरी बार 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच में खेला था। बाएं क्वाड्रिसेप की चोट के कारण वह कुछ समय के लिए एक्शन से बाहर रहे क्योंकि उन्होंने अक्टूबर के बीच से COE में रिहैबिलिटेशन किया, जिसके बाद वह 2 दिसंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ बड़ौदा के गेम में खेले, जिसमें उन्होंने मैच जिताने वाली 77 नॉट आउट रन बनाए।

T20I सीरीज़ का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा। टीमें 11 दिसंबर को दूसरे T20I के लिए मुलनपुर (न्यू चंडीगढ़) जाएंगी, उसके बाद 14 दिसंबर को तीसरे गेम के लिए धर्मशाला जाएंगी। लखनऊ 17 दिसंबर को चौथा T20I होस्ट करेगा, जबकि सीरीज़ 19 दिसंबर को अहमदाबाद में पांचवें T20I के साथ खत्म होगी।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए इंडिया स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर