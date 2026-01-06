VIDEO: हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को अमिताभ बच्चन से मिलवाया, वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: January 6, 2026 15:04 IST2026-01-06T15:04:44+5:302026-01-06T15:04:52+5:30

Hardik Pandya and Mahieka Sharma Viral Video: मुंबई में हुए United In Triumph इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ पहुंचे थे। इवेंट में कई बड़े स्टार पहुंचे थे मगर फैंस की नजरें हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा पर अटकी हुई थीं। हार्दिक और माहिका पैपराजी के सामने पोज देते नजर आए, दोनों साथ में बेहद खुश नजर आए और दोनों की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। दोनों ने ड्रेसिंग में ब्लैक थीम को फॉलो किया, माहिका ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं और हार्दिक ब्लैक सूट में हमेशा की तरह स्टाइलिश और डैशिंग नजर आए। इवेंट में हार्दिक ने माहिका को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलवाया।

