GT vs CSK IPL 2025: 2 मैच और स्कोर 230 पार?, जीटी बॉलर की जमकर धुलाई, एलएसजी के बाद सीएसके ने जमकर कूटे रन

Highlights GT vs CSK Live Score, IPL 2025: उर्विल पटेल ने 37 और आयुष म्हात्रे ने 34 रन का योगदान दिया। GT vs CSK Live Score, IPL 2025: साई किशोर, राशिद खान और शाहरूख खान ने एक एक विकेट लिया। GT vs CSK Live Score, IPL 2025: गुजरात टाइटन्स के खिलाफ पांच विकेट पर 230 रन बनाए।

GT vs CSK Live Score, IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने डेवाल्ड ब्रेविस (57 रन) और डेवोन कॉनवे (52 रन) के अर्धशतकों से रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ पांच विकेट पर 230 रन बनाए। सीएसके के लिए कॉनवे और ब्रेविस के अलावा उर्विल पटेल ने 37 और आयुष म्हात्रे ने 34 रन का योगदान दिया। गुजरात टाइटन्स के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने दो जबकि साई किशोर, राशिद खान और शाहरूख खान ने एक एक विकेट लिया। दो मैचों में दो बार GT ने 230 या उससे ज़्यादा रन दिए हैं। पिछले मैच में वे 235 रन देकर 33 से हार गए थे।

आईपीएल सीज़न में किसी एक स्थान पर सबसे ज़्यादा 200+ स्कोर

9 अहमदाबाद (2025) *

8 दिल्ली (2024)

8 ईडन गार्डन (2024)

8 वानखेड़े (2023)।

आज स्कोर 230 है। CSK ने अपना सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ी प्रदर्शन किया। यह उनके आखिरी लीग गेम में आया है। जो भी आया जमकर बल्लेबाज़ी की। कॉनवे ने 50 रन बनाए, उर्विल, दुबे और जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया और ब्रेविस ने पूरे सीज़न में वही किया जो उन्होंने शक्तिशाली स्ट्रोक्स से भरी एक धमाकेदार पारी के साथ किया है।

आईपीएल 2025 में CSK के लिए सबसे ज़्यादा छक्के (बॉल प्रति छक्का)

21 शिवम दुबे (12.8)

17 डेवाल्ड ब्रेविस (7.3)

12 एमएस धोनी (12.1)

11 आयुष म्हात्रे (11.5)

10 आर जडेजा (22.2)।

CSK के सभी छह बल्लेबाज़ दोहरे अंकों में थे। प्रसिद्ध को छोड़कर, GT के अन्य गेंदबाज़ जमकर रन दिए। प्रसिद्ध ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया और गेंदबाज़ों में सबसे बेहतरीन रहे। GT ही है, जो इस सीज़न में जिस फ़ॉर्म में है। CSK ने आज 15 छक्के मारे हैं। आईपीएल 2025 में एक पारी में उनके द्वारा सबसे ज़्यादा है।