पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, भारत विश्व कप जीतेगा, उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत है

Highlights इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों मजबूत शोएब अख्तर बोले भारत जीतेगा विश्व कप 2023 सचिन का रिकॉड तोड़ेंगे विराट कोहली

Shoaib Akhtar: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से देशभर में मशहूर शोएब अख्तर ने दावा किया है कि विश्व कप 2023 भारत ही जीतेगा। शोएब ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि इस विश्व कप में न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम लग रही थी जो भारत को परेशान कर सकती थी। लेकिन न्यूजीलैंड को भी भारत ने बड़ी आसानी से रविवार को हरा दिया।

Nothing seems to be stopping this Indian side. Its way too strong. #INDvsNZpic.twitter.com/edyMNr1DsY