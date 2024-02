Ind Vs Eng: विराट कोहली और राहुल द्रविड को छोड़ा पीछे, 2 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने जायसवाल

Highlights इंग्लैंड के खिलाफ दो दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली, राहुल द्राविड ने एक-एक दोहरा शतक लगाया है जायसवाल ने दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया

Ind Vs Eng: टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल ने तीसरे टेस्ट के चौथे दिन दोहरा शतक लगाकर अपने नाम एक उपलब्धि हासिल की है। वह राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन टेस्ट में दो दोहरे शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले जायसवाल ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था।

During the IPL, I saw the spark in #YashasviJaiswal, predicting his bright future with Team India. And here he is, announcing his arrival in grand style with two double hundreds in the series An incredible player. Keep shining #IndvEngpic.twitter.com/qSRaHdBfos — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) February 18, 2024

जहां उन्होंने भारत की पहली पारी में 209 रन बनाए थे। 22 साल के जायसवाल ने राजकोट में नाबाद 214 रन की पारी खेली।

A beautiful frame. ⭐



Sarfaraz Khan celebrating when he started running for the run with Jaiswal completing 200*. pic.twitter.com/RUw8STOExf — Johns. (@CricCrazyJohns) February 18, 2024

इन खिलाड़ियों ने सिर्फ एक ही दोहरा शतक लगाया

22 साल के जायसवाल ने जहां इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ दो दोहरे शतक लगाए। इस कड़ी में उनसे पहले विराट कोहली, सुनील गावस्कर, विनोद कांबली, गुंडप्पा विश्वनाथ, राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा, मंसूर अली खान पटौदी ने सिर्फ एक दोहरा शतक लगाया है। जायसवाल इन सभी की लिस्ट में शामिल भी हुए और इनसे आगे भी निकल गए हैं।

Jaiswal said "The way Rohit Bhai & Jaddu Bhai batted in the first innings motivated me a lot". pic.twitter.com/QKcM2dMZH2 — Johns. (@CricCrazyJohns) February 18, 2024

भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए

जायसवाल ने भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में 20 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा 19 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जो उन्होंने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाए थे। वहीं, 14 हरभजन सिंह ने 14 छक्के और नवजोत सिद्धू 11 छक्के लगाए हैं।

Jaiswal scored 104* from 133 balls on Day 3.



Jaiswal scored 110* runs from 103 balls on Day 4.



This is ridiculous 🤯 after having back pain. pic.twitter.com/1lPouY6SQ2 — Johns. (@CricCrazyJohns) February 18, 2024

जायसवाल पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। उन्होंने राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ 12 छक्के लगाए। नवजोत सिद्धू 1994 में श्रीलंका के खिलाफ 8 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

सीरीज में सबसे आगे जायसवाल

इंग्लैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में जायसवाल ने खेले गए तीन मैचों की छह पारियों में 109 की औसत से 545 रन बनाए हैं। उन्होंने 214 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ एक अर्धशतक और दो दोहरे शतक लगाए। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था।

जायसवाल ने 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 71.75 की औसत के साथ 861 रन बनाए हैं। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन शतक लगाने के बाद चोट लगने के बाद रिटायर हर्ट हो गए थे, हालांकि, रविवार को वह शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए।