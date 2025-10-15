ENG-W vs PAK-W World Cup 2025: कोलंबो में पाकिस्तान सपना टूटा?, महिला विश्व कप से बाहर, 4 मैच में 1 अंक के साथ 8वें पायदान पर

Highlights ENG-W vs PAK-W Live Score, Women’s World Cup 2025: फिर से बारिश होने लगी और पाकिस्तान अरमान पर आंसू बह गए। ENG-W vs PAK-W Live Score, Women’s World Cup 2025: मैच 31-31 ओवर का कर दिया गया। ENG-W vs PAK-W Live Score, Women’s World Cup 2025: पाकिस्तान इतने करीब होते हुए भी इतने दूर।

ENG-W vs PAK-W Live Score, Women’s World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है। टीम ने अभी तक 4 मैच खेले। 3 हार और और एक मैच रद्द होने के बाद 1 अंक के साथ अंक तालिका में 8वें पायदान पर है। जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान इतने करीब होते हुए भी इतने दूर। अंक बंट गए हैं। इस मैच को पूरा न कर पाने से वे बेहद निराश होंगे। मैच का एकमात्र हिस्सा इंग्लैंड के पक्ष में रहा, जब बारिश रुकी और मैच 31-31 ओवर का कर दिया गया। इंग्लैंड ने कुछ तेज़ी से रन बनाए। हालांकि पाकिस्तान को 31 ओवर में 113 रन (डकवर्थ लुईस नियम के तहत) का लक्ष्य मिला और 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन बना लिए थे। लेकिन फिर से बारिश होने लगी और पाकिस्तान अरमान पर आंसू बह गए।

पाकिस्तान के पास इंग्लैंड पर पहली जीत दर्ज करने का सुनहरा मौका था लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण उसे आईसीसी महिला विश्व कप के मैच में बुधवार को चार बार की चैम्पियन टीम के साथ अंक बांटने पड़े । कप्तान फातिमा सना के चार विकेट की मदद से पाकिस्तान ने पिच से मिल रही उछाल और मूवमेंट का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड को बारिश के कारण प्रति टीम 31 ओवर के मैच में नौ विकेट पर 133 रन पर रोक दिया था । जवाब में डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर पाकिस्तान को 113 रन का संशोधित लक्ष्य मिला।

सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली (नौ) और ओमाइमा सोहेल (19) ने अच्छी शुरूआत करते हुए 6 . 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन बना लिये थे । बारिश रूकती नहीं देखकर मैच आखिर में रद्द कर दिया गया जिससे पाकिस्तान की सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने की उम्मीदों पर भी लगभग पानी फिर गया।

पाकिस्तान टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सका है और तीन हार के बाद तालिका में सबसे नीचे है। उसके पास एकमात्र अंक है और अब उसे न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका से खेलना है। दूसरी ओर इंग्लैंड सात अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। आस्ट्रेलिया के भी सात अंक है लेकिन उसका रनरेट प्लस 1 . 35 है जबकि इंग्लैंड का प्लस 1 . 86 है।

यह टूर्नामेंट का तीसरा मैच था जो बारिश के कारण रद्द हुआ है। इससे पहले श्रीलंका और आस्ट्रेलिया और श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच भी बारिश में धुला था। इससे पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के लिये फातिमा ने 27 रन देकर चार और बायें हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल ने 16 रन देकर दो विकेट लिये।

इंग्लैंड ने 25 ओवरों के बाद सात विकेट 79 रन पर गंवा दिये थे जब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। साढ़े तीन घंटे के विलंब के बाद मैच प्रति टीम 31 ओवर का कर दिया गया । इंग्लैंड के लिये चार्लोट डीन (33) और एमिली अरलोट (18) ने बाकी छह ओवरों में 54 रन की साझेदारी करके इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

इससे पहले डायना बेग ने दूसरे ही ओवर में टैमी ब्यूमोंट को आउट करके पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दी। फातिमा ने शीर्षक्रम को नेस्तनाबूद करते हुए एमी जोंस (आठ), नेट स्किवेर ब्रंट (चार) और कप्तान हीथर नाइट (18) को सस्ते में आउट किया। सादिया इकबाल ने इसके बाद बायें हाथ की स्पिन गेंदबाजी का कमाल दिखाते हुए एम्मा लैंब और सोफिया डंकली (11) को आउट किया।

दोनों बाद डीआरएस लिया गया था और फैसला गेंदबाज के पक्ष में रहा । रमीन शमीम ने एलिस कैपसी (16) को पगबाधा आउट किया। चार बार की चैम्पियन टीम ने 117 डॉट गेंदें खेली । खेल शुरू होने के बाद डीन ने तीन और अरलोट ने दो चौके लगाये। डीन आखिरी ओवर में फातिमा की गेंद पर आउट हुई जो उनका चौथा विकेट था।