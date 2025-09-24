इंग्लिश काउंटी सत्रः सर्रे टीम में शामिल राहुल चाहर, हैंपशर के खिलाफ करेंगे गेंदबाजी

English County Season: रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिये खेलते हैं और भारत के लिए सीमित ओवरों के क्रिकेट में सात मैच खेल चुके हैं।

September 24, 2025

Highlightsलेग स्पिनर राहुल चाहर काउंटी चैम्पियनशिप के आखिरी मैच के लिये टीम में हैं।सितंबर की शुरुआत में काउंटी चैम्पियनशिप सत्र के लिये रजिस्टर कराया था।वार्विकशर और नॉटिंघमशर के खिलाफ उनकी जरूरत नहीं पड़ी।

English County Season: भारतीय लेग स्पिनर राहुल चाहर को हैंपशर के खिलाफ इंग्लिश काउंटी सत्र के आखिरी मैच के लिये सर्रे टीम में शामिल किया गया है। यह मैच 24 से 27 सितंबर तक यूटिलिटा बाउल में खेला जायेगा। सफेद गेंद के क्रिकेट में सात बार भारत के लिये खेल चुके 26 वर्ष के चाहर ने सितंबर की शुरुआत में काउंटी चैम्पियनशिप सत्र के लिये रजिस्टर कराया था, लेकिन वार्विकशर और नॉटिंघमशर के खिलाफ उनकी जरूरत नहीं पड़ी। सर्रे काउंटी ने एक्स पर लिखा ,‘लेग स्पिनर राहुल चाहर काउंटी चैम्पियनशिप के आखिरी मैच के लिये टीम में हैं।

वह रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिये खेलते हैं और भारत के लिये सीमित ओवरों के क्रिकेट में सात मैच खेल चुके हैं।’ चाहर ने सर्रे की वेबसाइट पर कहा ,‘इस सप्ताह के मैच के लिये सर्रे से जुड़कर खुश हूं। मैं टीम की जीत में योगदान देना और अपना प्रभाव छोड़ना चाहता हूं।’

