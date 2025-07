England vs India, 4th Test 2025: 11 टेस्ट, 545 रन और 30 विकेट, रवि शास्त्री बोले- टेस्ट ऑलराउंडर बनेगा वाशिंगटन सुंदर, और ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले

Highlights England vs India, 4th Test 2025: कई वर्षों तक भारत का अदद ऑलराउंडर बनने की क्षमता है। England vs India, 4th Test 2025: न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 की घरेलू टेस्ट श्रृंखला में चार पारियों में 16 विकेट लिए थे। England vs India, 4th Test 2025: बहुत जल्दी छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकता है।

England vs India, 4th Test 2025: पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि वाशिंगटन सुंदर में भारत का अगला अदद टेस्ट ऑलराउंडर बनने की क्षमता है क्योंकि वह घरेलू परिस्थितियों में गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली बल्लेबाज भी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2021 में ब्रिसबेन में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले 25 वर्षीय ऑफ स्पिनर वाशिंगटन को उसके बाद इस प्रारूप में बहुत अधिक मौके नहीं मिले हैं। उन्होंने अब तक 11 टेस्ट मैच में 545 रन बनाए हैं और 30 विकेट लिए हैं।

शास्त्री ने 'द आईसीसी रिव्यू' में कहा, ‘‘मुझे शुरू से ही वाशिंगटन का खेल पसंद रहा है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैंने कहा था कि वह कमाल का खिलाड़ी है और उसमें कई वर्षों तक भारत का अदद ऑलराउंडर बनने की क्षमता है।’’ शास्त्री का मानना है कि वाशिंगटन को विशेषकर भारत की टर्निंग पिचों पर लाल गेंद से अधिक मैच खेलने चाहिए थे।

उन्होंने कहा, ‘‘वह अभी सिर्फ़ 25 साल का है। मुझे लगता है कि उसे और ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था। भारत में जहां गेंद टर्न ले रही हो, वहां वह घातक साबित हो सकता है, जैसा कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उसने प्रदर्शन किया था। उसने कुछ सीनियर स्पिनरों से बेहतर प्रदर्शन किया था और इसके साथ ही वह अच्छा बल्लेबाज भी है।’’

वाशिंगटन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 की घरेलू टेस्ट श्रृंखला में चार पारियों में 16 विकेट लिए थे। शास्त्री ने उनकी बल्लेबाजी क्षमता की भी तारीफ की और कहा कि उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भी भेजा जा सकता है। शास्त्री ने कहा, ‘‘वह नैसिर्गिक रूप से प्रतिभाशाली बल्लेबाज है। वह बल्लेबाजी क्रम में आठवें नंबर का बल्लेबाज नहीं है। वह बहुत जल्दी छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकता है। ’’

शास्त्री ने कहा कि वाशिंगटन की तकनीक अच्छी है जिससे वह विदेशी परिस्थितियों में भी सफल हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘‘एक बार जब वह आत्मविश्वास हासिल कर लेगा तो मुझे लगता है कि उसके खेल में और निखार आ जाएगा। उसने विदेश में भी अपनी लय बरकरार रखी है। वह फिट खिलाड़ी है और वह वह लंबे स्पैल भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर नियंत्रण भी बनाए रख सकता है।’’