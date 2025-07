England vs India, 4th Test 2025: 58 रन दूर सर जडेजा?, सोबर्स के बाद दूसरे मेहमान बल्लेबाज बनेंगे

Highlights इंग्लैंड में छठे से बारहवें क्रम के बल्लेबाजों में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। इंग्लैंड में 1,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले दूसरे मेहमान बल्लेबाज हो जाएंगे। रवींद्र जडेजा वेस्टइंडीज के आइकन सर गारफील्ड सोबर्स की बराबरी करने से 58 रन दूर हैं।

मैनचेस्टरः मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया तैयार है। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से पीछे है। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा वेस्टइंडीज के आइकन सर गारफील्ड सोबर्स की बराबरी करने से 58 रन दूर हैं। छठे या उससे निचले नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड में 1,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले दूसरे मेहमान बल्लेबाज हो जाएंगे। जडेजा इंग्लैंड में छठे से बारहवें क्रम के बल्लेबाजों में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने 14 टेस्ट मैचों में 40.95 की औसत से 942 रन बनाए हैं, जिसमें 27 पारियों में एक शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं।

Ahead of 4th Test, Jadeja 58 runs away from joining Garry Sobers elite company



