England vs Australia, 2nd T20I 2024: इंग्लैंड ने लिया बदला!, लियाम और बेथेल ने 47 गेंदों पर 90 रन कूटे, ऑस्ट्रेलिया बॉलर की हवा निकाली?

Highlights England vs Australia, 2nd T20I 2024: इंग्लैंड ने इस तरह से तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर की। England vs Australia, 2nd T20I 2024: लियाम लिविंगस्टोन ने 47 गेंद में 87 रन की पारी खेली। England vs Australia, 2nd T20I 2024: तीसरा और निर्णायक मैच रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा।

England vs Australia, 2nd T20I 2024: इंग्लैंड ने सीरीज बराबर कर ली है। दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की हवा निकाल दी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर पर हो गई। तीसरा और निर्णायक मैच 15 सितंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 6 गेंद पहले 19 ओवर में 7 विकेट पर 194 रन बनाकर बाजी मार ली। लियाम लिविंगस्टोन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। लियाम लिविंगस्टोन ने 47 गेंद में 87 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छ्क्के शामिल हैं।

जैकब बेथेल ने शानदार पारी खेली। 24 गेंद में 44 रन बनाए। 4 चौके और 3 छक्के उड़ाए। इन दोनों खिलाड़ी ने 47 गेंद में 90 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड ने मैच अपने नाम कर लिया। अगले पांच ओवरों में लाइम-बेथेल की जोड़ी ने खूब धमाल मचाया। इंग्लैंड को तीन विकेट से जीत दिलाई। तीसरा और निर्णायक मैच रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा।

Livingstone fireworks 💥

Bethell makes his mark 👏

Three Lions level the series 🦁

Full #ENGvAUS highlights 👇 — England Cricket (@englandcricket) September 13, 2024

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 193 रन बनाए। चुनौती पूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसका स्कोर एक समय तीन विकेट पर 79 रन था। लिविंगस्टोन और बेथेल ने यहीं से मोर्चा संभाला। बेथेल के 24 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट होने से इंग्लैंड की स्थिति फिर से नाजुक हो गई।

लेकिन लिविंगस्टोन ने 47 गेंदों में पांच छक्कों और छह चौकों की मदद से 87 रन की शानदार पारी खेलकर उसे जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। जब स्कोर बराबर था तब लिविंगस्टोन आउट हो गए। ऐसे में आदिल रशीद ने विजयी रन बनाकर इंग्लैंड का स्कोर 19 ओवर में सात विकेट पर 194 रन पर पहुंचाया।

इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने भी 39 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कामचलाउ स्पिनर मैथ्यू शॉर्ट ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर पांच विकेट लिए। लिविंगस्टोन में इससे पहले गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 16 रन देकर दो विकेट लिए।

A fantastic batting performance helped England level the three-match T20I series 1-1.#ENGvAUS 📝: https://t.co/oHSbBwLNXTpic.twitter.com/vA0PxcquP0 — ICC (@ICC) September 14, 2024

ब्रायडन कार्स ने 26 रन देकर दो विकेट हासिल करके उनका अच्छा सहयोग दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श बीमार होने के कारण मैच में नहीं खेल पाए। उनकी जगह ट्रेविस हेड ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। हेड ने 14 गेंद पर 31 रन की तूफानी पारी खेल कर ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दिलाई।

इसके बाद जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 50 रन बनाए जो उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला अर्धशतक भी है। इन दोनों के अलावा मैथ्यू शॉर्ट ने 28 और जोश इंग्लिश ने 42 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम पांच ओवर में 60 रन बनाए।