England vs Australia, 1st T20I 2024: 49 गेंद, 100 रन, 12 चौके और 6 छक्के, हेड और शार्ट ने इंग्लैंड को कूट डाला, सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights England vs Australia, 1st T20I 2024: इंग्लैंड को चोटिल कप्तान जोस बटलर की कमी खली। England vs Australia, 1st T20I 2024: टी20 के बाद पांच मैचों की वनडे सीरीज होगी। England vs Australia, 1st T20I 2024: ओपनर ने 12 चौके और 6 छक्के मारे।

England vs Australia, 1st T20I 2024: ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले टी20 में इंग्लैंड को 28 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड ने शानदार पारी खेली और 49 गेंद में 100 रन बना डाले। इस दौरान दोनों ओपनर ने 12 चौके और 6 छक्के मारे। सीन एबट ने तीन विकेट और एडम ज़म्पा ने दो विकेट लेकर इंग्लैंड का काम तमाम किया। ट्रेविस हेड के 19 गेंद में अर्धशतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने तीन टी20 मैचों की सीरीज के उद्घाटन मैच में इंग्लैंड को 28 रन से हरा दिया। इसके बाद पांच मैचों की वनडे सीरीज होगी।

आस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर तीन गेंद बाकी रहते 179 रन पर आउट हो गई। पावरप्ले में ऑस्ट्रेलिया ने 86 रन बनाये थे और दस ओवर के बाद स्कोर दो विकेट पर 118 रन था । एक समय लग रहा था कि आस्ट्रेलिया 200 का आंकड़ा पार करेगा । हेड ने 19 गेंद में अर्धशतक जमाते हुए 59 रन बनाये जिसमें आठ चौके और चार छक्के थे।

इंग्लैंड को चोटिल कप्तान जोस बटलर की कमी खली। उसने चार विकेट 52 रन पर गंवा दिये । इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन (37) और सैम कुरेन (18) ने वापसी की कोशिश करते हुए पांचवें विकेट के लिये 54 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड ने इसके बाद दस गेंद के भीतर तीन विकेट गंवा दिये जिससे स्कोर सात विकेट पर 113 रन हो गया । पूरी टीम चार गेंद बाकी रहते 151 रन पर आउट हो गई । बाकी दो मैच कार्डिफ में शुक्रवार को और मैनचेस्टर में रविवार को खेले जायेंगे।