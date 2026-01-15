आदिल राशिद और रेहान अहमद को वीजा जारी नहीं?, इंग्लैंड की टी20 विश्व कप की तैयारियों में रुकावट, भारत सरकार ने क्यों लिया एक्शन?

ग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को आश्वासन दिया गया है कि उनके आवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं है और उसने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ब्रिटेन की सरकार से मदद मांगी है।

Highlightsयह भी साफ नहीं है कि वे अपने साथियों के साथ कब जुड़ेंगे।राशिद अभी एसए20 में खेल रहे हैं जबकि अहमद बिग बैश लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं।उम्मीद है कि एक बार वीजा मिलने के बाद वे टीम से जुड़ेंगे।

लंदनः इंग्लैंड की टी20 विश्व कप की तैयारियों में रुकावट आई है क्योंकि भारत सरकार ने अब तक स्पिनरों आदिल राशिद और रेहान अहमद को वीजा जारी नहीं किया है। एक खबर में यह दावा किया गया है। ‘द गार्जियन’ की खबर के अनुसार इस देरी का मतलब है कि पाकिस्तानी मूल के ये दोनों खिलाड़ी छह सीमित ओवरों (तीन एकदिवसीय और तीन टी20 अंतररराष्ट्रीय) के मैच के लिए इस सप्ताहांत बाकी टीम के साथ श्रीलंका की यात्रा नहीं कर पाएंगे। यह भी साफ नहीं है कि वे अपने साथियों के साथ कब जुड़ेंगे।

राशिद अभी एसए20 में खेल रहे हैं जबकि अहमद बिग बैश लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं और उम्मीद है कि एक बार वीजा मिलने के बाद वे टीम से जुड़ेंगे। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को आश्वासन दिया गया है कि उनके आवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं है और उसने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ब्रिटेन की सरकार से मदद मांगी है।

राशिद और अहमद के अभी उपलब्ध नहीं होने के कारण लियाम डॉसन टीम के एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर हैं जिसका मतलब है कि विल जैक्स और जैकब बेथेल को पूर्व नियोजित योजना से अधिक गेंदबाजी करनी पड़ सकती है। इंग्लैंड अपने श्रीलंका दौरे की शुरुआत 22 जनवरी को कोलंबो में पहले एकदिवसीय से करेगा।

इंग्लैंड का टी20 विश्व कप अभियान आठ फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ शुरू होगा और यह देखना होगा कि दोनों खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए समय पर मंजूरी मिलती है या नहीं। यह भी देखना होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड का ग्रुप मैच कोलकाता में होगा या नहीं क्योंकि विरोधी टीम ने जोर देकर कहा है कि मुस्ताफिजुर रहमान से जुड़े विवाद के बाद वे भारत की यात्रा नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने धमकी दी है कि अगर उनके मैच किसी तटस्थ स्थल पर नहीं हुए तो वे टूर्नामेंट से हट जाएंगे।

हालांकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को उम्मीद है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा। बांग्लादेश के साथ विवाद तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के बाद तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर को अपनी टीम से हटाने का निर्देश दिया।

