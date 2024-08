England T20I-ODI squad 2024: इंग्लैंड टीम में बड़ा बदलाव, जॉनी बेयरस्टो, मोइन अली और क्रिस जॉर्डन बाहर, टी20 में 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका

Highlights England T20I-ODI squad 2024: सभी ने घरेलू सर्किट में विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है। England T20I-ODI squad 2024: मार्कस ट्रेस्कोथिक सीरीज के लिए टीम के अंतरिम कोच होंगे। England T20I-ODI squad 2024: तीन मैचों की टी20 सीरीज में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

England T20I-ODI squad 2024: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज में बड़ा बदलाव किया है। इंग्लैंड चयनकर्ता ने कई बड़े खिलाड़ी को बाहर कर दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, हरफनमौला मोइन अली और क्रिस जॉर्डन को सफेद गेंद वाली टीम से बाहर कर दिया है। ये तीनों हाल ही में टी20 विश्व कप में शामिल थे। इनके बाहर होने से टी20 टीम में पांच अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए जगह बन गई है। जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथेल, डैन मूसली, जोश हल और जॉन टर्नर को पहली बार टीम में शामिल किया गया। सभी ने घरेलू सर्किट में विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है।

इंग्लैंड टी20 टीम: (England T20I squad)-

जोस बटलर (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम कुरेन, जोश हल, विल जैक, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब महमूद, डैन मूसली, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले, जॉन टर्नर।

इंग्लैंड वनडे टीम: (England ODI squad)-

जोस बटलर (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, बेन डकेट, जोश हल, विल जैक, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जेमी स्मिथ, रीस टॉपले, जॉन टर्नर।

इंग्लैंड के नियमित सफेद गेंद के कप्तान जोस बटलर और प्रमुख तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी एक्शन में वापस आएंगे। बटलर पिंडली की चोट से पूरी तरह से उबर गए हैं, जिसके कारण वह द हंड्रेड के पूरे मैच से बाहर रहे थे, जबकि आर्चर सदर्न ब्रेव की निगरानी की गई थी, मार्च 2023 के बाद अपना पहला वनडे खेलने के लिए तैयार हैं। जॉर्डन कॉक्स को इनाम मिला है।

इंग्लैंड के घरेलू व्हाइट-बॉल टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे वह टी20 ब्लास्ट हो या द हंड्रेड। जोश हल का बाएं हाथ का कोण और हिट-द-डेक क्षमता उन्हें एक्स-फैक्टर बनाती है जबकि जॉन टर्नर ने द हंड्रेड के दौरान अपनी गति और ऊधम से सभी को प्रभावित किया। जैकब बेथेल और डैन मूसली दोनों ही कुशल ऑलराउंडर रहे हैं और बल्लेबाजी उनका मजबूत पक्ष है।

जो रूट को वनडे टीम से आराम दिया गया है। चिर-प्रतिद्वंद्वी पहले 11 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद पांच वनडे होंगे, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में काम करेंगे। इंग्लैंड और मैथ्यू मॉट के अलग होने के बाद मार्कस ट्रेस्कोथिक सीरीज के लिए टीम के अंतरिम कोच होंगे।