ENGLAND SCHEDULE 2025-27: लीड्स, बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर और ओवल में टीम इंडिया- इंग्लैंड में टक्कर, देखें शेयडूल

Highlights ENGLAND SCHEDULE 2025-27: 20 जून को हेडिंग्ले में होगा। ENGLAND SCHEDULE 2025-27: अगला डब्ल्यूटीसी चक्र 2025 से 2027 तक चलेगा। ENGLAND SCHEDULE 2025-27: भारतीय महिला टीम 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेलेगी।

ENGLAND SCHEDULE 2025-27: इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने 2025 कार्यक्रम की घोषणा कर दी। भारत के खिलाफ ब्लॉकबस्टर सीरीज शामिल है। भारत के खिलाफ इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। सीरीज 20 जून से 4 अगस्त के बीच खेली जाएगी। भारतीय महिला टीम 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। 22 जून से 22 जुलाई के बीच खेला जाएगा। रोहित शर्मा की टीम लीड्स, बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर और ओवल में टेस्ट मैच खेलेंगे। शुरुआती मुकाबला 20 जून को तेज गेंदबाजों अनुकूल हेडिंग्ले में होगा। अगला डब्ल्यूटीसी चक्र 2025 से 2027 तक चलेगा।

Blockbuster summer ahead ☀



England announce 2025 home schedule for men's and women's teams, including series against India and South Africa 🏏https://t.co/4IB2GMixzs — ICC (@ICC) August 22, 2024

ENGLAND SCHEDULE 2025-27: भारत बनाम इंग्लैंड शेयडूल-

1. पहला टेस्टः 20-24 जून, लीड्स

2. दूसरा टेस्टः 2-6 जुलाई, बर्मिंघम

3. तीसरा टेस्टः 10-14 जुलाई, लॉर्ड्स

4. चौथा टेस्टः 23-27 जुलाई, मैनचेस्टर

5. 5वां टेस्टः 31 जुलाई-4 अगस्त, ओवल।

🏏 Summer 2025 looking 🔥

🇮🇳 India 🇿🇼 Zimbabwe

🇿🇦 South Africa 🌴 West Indies

🗓 Fixtures are here! 👇 — England Cricket (@englandcricket) August 22, 2024

वर्तमान चक्र के फाइनल के ठीक बाद शुरू होगा। मौजूदा डब्ल्यूटीसी फाइनल भी इंग्लैंड में खेला जायेगा। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने रणनीतिक रूप से उन स्थानों पर मैच रखे हैं जहां इंग्लैंड के स्विंग गेंदबाजों को विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा टेस्ट दो से छह जुलाई तक बर्मिंघम के एजबेस्टन में होगा।

ENGLAND SCHEDULE 2025-27: भारत बनाम इंग्लैंड महिला टीम शेयडूल-

1. पहला टी20I- 28 जून, नॉटिंघम

2. दूसरा टी20I- 1 जुलाई, ब्रिस्टल

3. तीसरा टी20I- 4 जुलाई, ओवल

4. चौथा टी20I- 9 जुलाई, मैनचेस्टर

5. 5वां टी20I- 12 जुलाई, बर्मिंघम।

1. पहला वनडेः 16 जुलाई, साउथेम्प्टन

2. दूसरा वनडे- 19 जुलाई, लॉर्ड्स

3. तीसरा वनडे- 22 जुलाई, चेस्टर-ले-स्ट्रीट।

Never miss a moment! 🏏



Sync all England 2025 fixtures to your calendar now! 🗓 — England Cricket (@englandcricket) August 22, 2024

तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई के बीच लॉर्ड्स मैदान पर होगा, जबकि मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड 23 से 27 जुलाई के बीच चौथे टेस्ट की मेजबानी करेगा। यह दौरा 31 जुलाई से चार अगस्त तक ओवल में अंतिम टेस्ट के साथ समाप्त होगा। सीरीज के पहले और दूसरे टेस्ट में एक सप्ताह, जबकि तीसरे और चौथे टेस्ट के बीच आठ दिनों का अंतराल है ताकि खिलाड़ियों को तरोताजा होने का पूरा मौका मिल सके।