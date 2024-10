ENG VS SCO ICC Women’s T20 World Cup 2024: 10 विकेट से रौंदा?, 6 अंक के साथ ग्रुप-बी में टॉप पर इंग्लैंड, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड बाहर

Highlights ENG VS SCO ICC Women’s T20 World Cup 2024: ग्रुप में शीर्ष पर पहुंचकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की संभावनाओं को मजबूत किया। ENG VS SCO ICC Women’s T20 World Cup 2024: स्कॉटलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 109 रन ही बना सकी। ENG VS SCO ICC Women’s T20 World Cup 2024: वाट हॉज 26 गेंद में 51 रन बनाकर नाबाद रहीं।

ENG VS SCO ICC Women’s T20 World Cup 2024: इंग्लैंड की महिला टीम ने रविवार को यहां महिला टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड को 10 विकेट से रौंद दिया और अपने ग्रुप में शीर्ष पर पहुंचकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की संभावनाओं को मजबूत किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 109 रन ही बना सकी। इसके जवाब में इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज माइया बाउचियर और डैनी वाट हॉज ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों ने महज 10 ओवर में लक्ष्य हासिल कर कर टीम का नेट रन रेट भी बढ़ा दिया।

बाउचियर ने पारी की शुरुआत में कई बाउंड्री लगाई और शुरुआत में ही उन्हें जीवनदान भी मिला। वह 34 गेंद पर 62 रन बनाकर नाबाद रहीं जबकि वाट हॉज 26 गेंद में 51 रन बनाकर नाबाद रहीं। इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टोन (चार ओवर में 13 रन देकर दो विकेट) दिन की सबसे सफल गेंदबाज रहीं। इंग्लैंड की टीम 6 अंक के साथ ग्रुप-बी में पहले पायदान पर है।

स्कॉटलैंड के लिए सारा ब्रायस (31 गेंद में 27 रन) और कैथरीन ब्रायस (28 गेंद में 33 रन) ने भी अच्छा योगदान दिया। लेकिन टूर्नामेंट में पदार्पण करने वाली इन दोनों का प्रदर्शन टीम के काफी नहीं रहा। मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड की टीम तालिका में तीसरे स्थान पर थी। स्कॉटलैंड और बांग्लादेश की टीम विश्व कप से बाहर हो गई।