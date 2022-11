ENG vs PAK T20 World Cup: स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे महान क्रिकेटर बनने की ओर अग्रसर, बटलर ने कहा- ‘सबसे बड़े क्षणों में बहुमूल्य योगदान देते हैं

Highlights पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष किया। नाबाद 52 रनों की पारी खेल कर इंग्लैंड को दूसरी बार टी-20 विश्व कप खिताब जीतने में मदद की। स्टोक्स इंग्लैंड के अब तक के सबसे महान क्रिकेटर बनने की राह पर हैं?

ENG vs PAK T20 World Cup: इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टीम की टी20 विश्व कप जीत के बाद रविवार को कहा कि बेन स्टोक्स निश्चित रूप से इंग्लैंड के सबसे महान क्रिकेटर बनने की ओर अग्रसर हैं क्योंकि वह टीम के ‘सबसे बड़े क्षणों में बहुमूल्य योगदान देते हैं।

हरफनमौला स्टोक्स ने 2019 एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 84 रनों की पारी खेलकर टीम को विश्व चैम्पियन बनाया था। उन्होंने रविवार को अपनी पारी की शुरुआत में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन आखिर तक क्रीज पर डटे रहे और नाबाद 52 रनों की पारी खेल कर इंग्लैंड को दूसरी बार टी-20 विश्व कप खिताब जीतने में मदद की। मैच के बाद बटलर से जब पूछा गया कि क्या स्टोक्स इंग्लैंड के अब तक के सबसे महान क्रिकेटर बनने की राह पर हैं?

तो उन्होंने कहा, ‘‘ हां, वह निश्चित रूप से इस पर जब भी चर्चा होगी, उनका नाम भी आयेगा।’’ बटलर ने कहा, ‘‘वह (स्टोक्स) हमेशा सबसे बड़े क्षणों में टीम के साथ खड़े होते है। वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और दबाव झेलकर प्रदर्शन करते हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो आपके पास जीत का अच्छा मौका होता है।’’

कप्तान ने स्टोक्स के प्रति आभार की भावना के साथ कहा, ‘‘हाँ, बस उस पर काफी गर्व है, मुझे खुशी है कि वह डटे रहे और एक बार फिर से उन्होंने टीम को सफलता दिलायी।’’ बटलर लगभग साढ़े चार महीने पहले टीम के कप्तान बने है और उन्होंने टी20 विश्व चैम्पियन बनने के बाद कहा कि इसी खुशी से बाहर निकलने में उन्हें समय लगेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ इसकी खुमारी से बाहर निकलने में समय लगेगा। यह (2019 विश्व कप जीत से) अलग तरह का एहसास है।। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ...बस खुशी हुई।’’