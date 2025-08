ENG vs IND, 5th Test: 2 दिन, 180 ओवर, 9 विकेट और 324 रन, आखिर कौन मारेगा बाजी, इंग्लैंड या भारत, सीरीज में 2-1 से आगे मेजबान

Highlights ENG vs IND, 5th Test: अपना छठा और इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट शतक जड़ा। ENG vs IND, 5th Test: गिल और करुण नायर जल्दी आउट हो गए। ENG vs IND, 5th Test: रवींद्र जडेजा ने बल्ले से अपना समय जारी रखा।

ENG vs IND, 5th Test: आखिर कौन मारेगा बाजी। भारत या इंग्लैंड। तीन दिन का खेल खत्म हो गया। अभी दो दिन खेल बाकी है। देखा जाए तो 180 ओवर में इंग्लैंड को 324 रन बनाने है और हाथ में 9 विकेट है। भारत ने इंग्लैंड के सामने 374 रन का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में एक विकेट खोकर 50 रन बना लिए है। भारत को अब सचमुच यकीन होगा कि वो अब सीरीज़ बराबर कर सकता है। पिच थोड़ी सपाट थी, इंग्लिश गेंदबाज़ बेकाबू थे और बाद में थके हुए, जबकि भारतीय बल्लेबाज़ों ने अपनी लय बनाए रखी। आकाश दीप का कैच क्रॉली ने दिन की शुरुआत में ही छोड़ दिया और उन्होंने टेस्ट मैचों में अपना पहला अर्धशतक जड़ा, साथ ही कुछ बेहतरीन ड्राइव भी लगाए। जायसवाल शुरुआत में थोड़े आक्रामक दिखे, लेकिन मैच के अंत में उन्होंने अपना छठा और इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट शतक जड़ा।

All to play after Day 3 as the series heads towards a blockbuster finish 🤩

A classy ton from Yashasvi Jaiswal sets the series up perfectly for the final act 👀

गिल और करुण नायर जल्दी आउट हो गए, लेकिन रवींद्र जडेजा ने बल्ले से अपना समय जारी रखा और एक और अर्धशतक जड़ा। वाशिंगटन सुंदर ने सफ़ेद गेंद की लय में आकर सिर्फ़ 46 गेंदों पर 53 रन बनाए। उन्होंने चतुराई से स्ट्राइक हासिल की और विस्फोटक शॉट्स की बौछार करते हुए भारत की बढ़त 350 के पार पहुँचा दी। जोश टंग और गस एटकिंसन ने टीम के लिए जी-जान से मेहनत की।

यशस्वी जायसवाल ने उस समय बेड़ियाँ तोड़ीं जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में पहले टेस्ट में शतक और दूसरे टेस्ट में 87 रनों की यादगार शुरुआत के बाद, जायसवाल अगली छह पारियों में जूझते रहे और सिर्फ़ 101 रन ही बना पाए। लेकिन शनिवार को ओवल में उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें इतना ऊँचा दर्जा क्यों दिया जाता है।

Finishing Day 3 on a high 🔥🔥



Mohd. Siraj provides the opening wicket for #TeamIndia with a fabulous yorker! 🎯



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#ENGvINDpic.twitter.com/Iq7UYPlLFw — BCCI (@BCCI) August 2, 2025

तीन कैच छूटने का पूरा फ़ायदा उठाते हुए, जायसवाल ने अपना छठा टेस्ट शतक (118, 164 गेंदों पर 14 चौके, 2 छक्के) जड़ा और भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाने के बाद इंग्लैंड के सामने 374 रनों का लक्ष्य रखा। रवींद्र जडेजा ने एक और अर्धशतक जड़ा और वाशिंगटन सुंदर ने पाँचवें टेस्ट के तीसरे दिन 46 गेंदों में 53 रनों की पारी खेलकर आखिरी विकेट के लिए 39 रन जोड़े।

Stumps on Day 3 at the Oval 🏟️



A fantastic day with the bat for #TeamIndia 🙌



England 50/1 in the 2nd innings



India need 9⃣ wickets to win the fifth and final Test!



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#ENGvINDpic.twitter.com/fILzecV2jy — BCCI (@BCCI) August 2, 2025

इस प्रतिष्ठित मैदान पर सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड काफी सहज दिख रहा था। लेकिन मोहम्मद सिराज ने दिन की आखिरी गेंद पर जैक क्रॉली को आउट कर दिया, जिससे इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 50 रन हो गया। तेज धूप खिलते ही जायसवाल ने आकाश (66, 94 गेंद, 12 चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी की।