ENG vs IND, 3rd Test: रूट का 37वां शतक, बुमराह ने झटके 5 विकेट, दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत 242 रन पीछे और हाथ में 7 विकेट

Highlights कप्तान शुभमन गिल ने 44 गेंद में 2 चौके की मदद से 16 रन की पारी खेली। करुण नायर ने 40 रन की पारी खेली और 62 गेंद में 4 चौके मारे। यशस्वी जायसवाल ने 13 रन बनाए और 8 गेंद में 3 चौके उड़ाए।

ENG vs IND, 3rd Test: लंदन के लॉर्ड्स में दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। टीम इंडिया ने मेहमान इंग्लैंड को 387 रन पर समेट दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट खोकर 145 रन बना लिए है। भारत इंग्लैंड से 242 रन पीछे और हाथ में 7 विकेट बाकी है। ओपनर केएल राहुल अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। अभी तक पारी में 5 चौके मारे हैं। 113 गेंद में 53 रन पर नाबाद हैं। उपकप्तान ऋषभ पंत साथ दे रहे हैं। पंत 33 गेंद में 3 चौके की मदद से 19 रन पर नाबाद लौटे हैं। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की है।

Fifty for KL Rahul - his 19th in Tests! 👍



A solid knock from the #TeamIndia opener! 💪



