ENG vs IND, 2nd Test: इंग्लैंड के छह विकेट पर 153 रन, भारत जीत से 4 विकेट दूर

ENG vs IND, 2nd Test: इंग्लैंड ने रविवार को यहां दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन लंच तक दूसरी पारी में 153 रन तक छह विकेट गंवा दिए जिससे भारत जीत से चार विकेट दूर है। भारत के लिए तेज गेंदबाज आकाशदीप ने 4 विकेट झटक लिए हैं और स्पिनर वाशिंगटन सुंदर के लंच से पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को आउट किया। आकाशदीप ने शनिवार को अंतिम सत्र में दो विकेट झटके थे और सुबह के सत्र में ओली पोप (24) और हैरी ब्रुक (23) को जल्दी आउट किया। स्टोक्स दिन में आउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज रहे। इंग्लैंड अब भी 455 रन से पीछे है।

