ENG vs AUS: 234 गेंद और 312 रन, 24.4 ओवर में 126 पर फुस्स ऑस्ट्रेलिया?, इंग्लैंड ने ऐसे लिया बदला, सीरीज 2-2 से बराबर, 29 सितंबर को होगा निर्णायक मुकाबला

Highlights ENG vs AUS: चौथा मैच बारिश के कारण 39 ओवर को खेला गया। ENG vs AUS: इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 312 रन बनाए। ENG vs AUS: ऑस्ट्रेलिया की टीम 126 पर ढेर हो गई।

ENG vs AUS: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज खेली जा रही है। पहला और दूसरा वनडे जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन इंग्लैंड ने कमाल का प्रदर्शन किया और तीसरे और चौथे वनडे में कंगारू टीम को बुरी तरह से कुचल दिया। कप्तान हैरी ब्रुक के वनडे में पहले शतक की मदद से इंग्लैंड ने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस पद्धति से 46 रन से हराया था। चौथा मैच बारिश के कारण 39 ओवर को खेला गया और इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 312 रन बनाए।

जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 126 पर ढेर हो गई। इंग्लैड की ओर से तीन खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पारी खेली। कप्तान हैरी ब्रुक को लगातार दो बार प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों के मामले में अपनी दूसरी सबसे बड़ी एकदिवसीय जीत दर्ज की। इससे पहले मैथ्यू पॉट्स ने चार विकेट लिए, जिससे मेजबान टीम ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली।

कप्तान ब्रूक ने शानदार 87 रन बनाए और लिविंगस्टोन ने लॉर्ड्स में 27 गेंदों में 62 रन बनाकर सबसे तेज एकदिवसीय अर्धशतक जड़ा। विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की लगातार 14 एकदिवसीय जीत का सिलसिला डरहम में समाप्त हुआ था। नौवें ओवर में स्कोर बिना किसी नुकसान के 68 रन था, लेकिन ट्रेविस हेड के 34 रन पर ब्रायडन कार्से की गेंद पर बोल्ड होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी बिखर गई।

All-round excellence helps England tie the series against Australia at the Lord's 👊#ENGvAUS 📝: https://t.co/xTz1c3svrgpic.twitter.com/XWFSB1zV09 — ICC (@ICC) September 28, 2024

ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से आगे है, लेकिन अब इसका फैसला रविवार को ब्रिस्टल में होने वाले फाइनल में होगा। बारिश के कारण दो घंटे की देरी हुई, जिससे मैच 39-39 ओवर का हो गया और इंग्लैंड की पारी धीमी गति से शुरू हुई। आठ ओवर के पावरप्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन था।

लिविंगस्टोन के हमले ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को परेशान कर दिया। खासकर स्टार्क ने पारी के आखिरी ओवर में 28 रन बनाए, जिसमें चार बड़े छक्के शामिल थे, जिससे इंग्लैंड 300 के पार पहुंच गया। यह किसी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज द्वारा फेंका गया अब तक का सबसे महंगा पुरुष वनडे ओवर था।