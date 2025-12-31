Durban Super Giants vs Joburg Super Kings: 17.1 ओवर में 86 पर आउट डीएसजी, जोबर्ग सुपर किंग्स ने 12.2 ओवर में 6 विकेट से मारी बाजी

Highlights Durban Super Giants vs Joburg Super Kings: फॉर्म में चल रहे डेवोन कोंवे को सुब्रायेन ने पहले ही ओवर में आउट किया। Durban Super Giants vs Joburg Super Kings: एडेन माक्ररम 27 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। Durban Super Giants vs Joburg Super Kings: केन विलियमसन और जोस बटलर भी पावरप्ले के भीतर चले गए।

डरबनः स्पिन हरफनमौला प्रेनेलन सुब्रायेन की गेंदबाजी और रिली रोसोयू की शानदार बल्लेबाजी के दम पर जोबर्ग सुपर किंग्स ने एसए 20 लीग में डरबन सुपर जाइंट्स को एक बोनस अंक के साथ छह विकेट से हराया। सुपर किंग्स ने डरबन टीम का 86 रन का स्कोर 12.2 ओवर में छह विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। अब इस जीत के बाद वे सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बाद दूसरे स्थान पर हैं। कप्तान फाफ डु प्लेसी का आफ स्पिनर सुब्रायेन के साथ गेंदबाजी क आगाज का फैसला सही साबित हुआ जिन्होंने 16 रन देकर तीन विकेट लिये।

फॉर्म में चल रहे डेवोन कोंवे को सुब्रायेन ने पहले ही ओवर में आउट किया। इसके बाद केन विलियमसन और जोस बटलर भी पावरप्ले के भीतर चले गए। विकेटकीपर डोनोवान फरेरा को मैथ्यू डिविलियर्स ने पवेलियन भेजा। डरबन के कप्तान एडेन माक्ररम 27 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए।

जवाब में जोबर्ग सुपर किंग्स ने डु प्लेसी और डिविलिर्सा के विकेट उस समय गंवा दिये जब स्कोर बोर्ड पर 19 रन टंगे थे। इसके बाद वियान मूल्डर भी डीप में कैप दे बैठे। रिली रोसोयू ने हालांकि आठ और 16 के स्कोर पर मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए 43 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया।