Duleep Trophy semifinal: दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के पहले दिन गायकवाड़, जगदीशन ने पहले दिन शतक जड़े

Duleep Trophy semifinal: पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिलने के बाद, दक्षिण क्षेत्र ने नारायण जगदीशन (148*) के शतक की बदौलत पहले दिन लगातार बढ़त हासिल की। ​​उत्तर क्षेत्र, जिसने अपने गेंदबाजी क्रम में दो बदलाव किए, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जगह युद्धवीर सिंह चरक और अंशुल कंबोज को शामिल किया, अनुशासन बनाए रखने में जूझता रहा और 13 नो-बॉल सहित 22 अतिरिक्त रन दिए।

दक्षिण क्षेत्र के सलामी बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी की और लंच तक अपनी टीम का स्कोर 79/0 तक पहुँचा दिया। दोनों ने तन्मय अग्रवाल (43) को निशांत सिंधु द्वारा बोल्ड किए जाने से पहले 103 रनों की साझेदारी की। हालाँकि, इससे उत्तर क्षेत्र को थोड़ी राहत मिली क्योंकि इसके बाद देवदत्त पडिक्कल (57) और जगदीशन के बीच 123 रनों की साझेदारी हुई।

हालाँकि उत्तर क्षेत्र ने चायकाल तक पडिक्कल को आउट कर दिया, लेकिन जगदीशन आगे बढ़ गए और तीन अंकों का आंकड़ा पार कर लिया। मोहित काले पहले दिन आउट होने वाले एकमात्र अन्य बल्लेबाज़ थे क्योंकि ख़राब रोशनी के कारण केवल 81 ओवर फेंके जाने के बाद ही खेल समाप्त हो गया।

वहीं सेंट्रल ज़ोन के खिलाफ सेमीफाइनल के पहले दिन रुतुराज गायकवाड़ की 184 रनों की तूफानी पारी की बदौलत वेस्ट ज़ोन ने स्टंप्स तक 6 विकेट पर 363 रन बना लिए थे। गायकवाड़ ने 89.32 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 25 चौकों और एक छक्के की मदद से रन बनाए।

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट ज़ोन शुरुआत में ही मुश्किल में पड़ गया। यशस्वी जायसवाल (4) प्रभावित करने में नाकाम रहे और खेल की तीसरी ही गेंद पर खलील अहमद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर सबसे पहले आउट हुए। इसके बाद दीपक चाहर ने चौथे ओवर में हार्विक देसाई (1) को आउट कर वेस्ट ज़ोन का स्कोर 10/2 कर दिया।

आर्य देसाई और रुतुराज गायकवाड़ ने 82 रनों की साझेदारी करके टीम को वापसी दिलाई, लेकिन आर्य देसाई को हर्ष दुबे ने आउट कर दिया। वह पहले सत्र में तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए और लंच तक वेस्ट ज़ोन का स्कोर 116/3 हो गया।

श्रेयस अय्यर (25) और शम्स मुलानी (18) दोनों ही अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और हालाँकि उन्होंने गायकवाड़ के साथ क्रमशः 42 और 45 रनों की मूल्यवान साझेदारी की, फिर भी वेस्ट ज़ोन 179/5 के स्कोर पर मुश्किल में था।

इसके बाद तनुश कोटियन (65*) के गायकवाड़ के साथ क्रीज पर आने पर खेल का रुख बदल गया। दोनों ने 148 रनों की विशाल साझेदारी करके अपनी टीम को मज़बूत स्थिति में पहुँचाया, लेकिन गायकवाड़ अंततः तीसरे सत्र में सारांश जैन की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। कोटियन और कप्तान शार्दुल ठाकुर (24*) ने खेल समाप्त होने से पहले 36 रन और जोड़कर अपनी टीम का स्कोर 350 के पार पहुँचाया।