Duleep Trophy 2025: दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल लाइनअप?, दक्षिण के सामने उत्तर और वेस्ट के सामने मध्य जोन, इस दिन से मुकाबले, जानें कहां खेला जाएगा

Highlights Duleep Trophy 2025: फाइनल मुकाबला 11 से 15 सितंबर के बीच खेला जाएगा। Duleep Trophy 2025: दक्षिण क्षेत्र बनाम उत्तर क्षेत्र पहला सेमीफाइनल, बेंगलुरु में खेला जाएगा। Duleep Trophy 2025: सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले बेंगलुरु में ही खेला जाएगा।

Duleep Trophy 2025: दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो गया है। दक्षिण क्षेत्र बनाम उत्तर क्षेत्र पहला सेमीफाइनल, बेंगलुरु में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल मैच 4-7 सितंबर को पश्चिम क्षेत्र बनाम मध्य क्षेत्र, बेंगलुरु में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 11 से 15 सितंबर के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले बेंगलुरु में ही खेला जाएगा।

Duleep Trophy 2025: देखिए पूरा कार्यक्रम-

04-07 सितंबर, साउथ जोन बनाम नॉर्थ जोन, पहला सेमीफाइनल, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु, 9:30 AM

04-07 सितंबर, वेस्ट जोन बनाम सेंट्रल जोन, दूसरा सेमीफाइनल, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड बी, बेंगलुरु, 9:30 AM

11-15 सितंबर, टीबीसी बनाम टीबीसी, फाइनल, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु 9:30 AM।

पहली पारी में बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल में मध्य क्षेत्र

पूर्वोत्तर क्षेत्र ने संयम और दिलेरी से बल्लेबाजी करते हुए रविवार को चौथे और आखिरी दिन मध्य क्षेत्र को जीत से वंचित कर दिया, लेकिन पहली पारी में बढ़त के आधार पर उन्हें दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने से नहीं रोक सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र ने जीत के लिए मिले 679 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए छह विकेट पर 200 रन बनाए जिससे मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

मध्य क्षेत्र ने पहली पारी में चार विकेट पर 532 रन बनाने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र को 185 रन पर आउट कर दिया था। टीम ने अपनी दूसरी पारी मैच के तीसरे दिन स्टंप्स के समय सात विकेट पर 331 रन पर घोषित की। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामने जीत दर्ज करने के लिए असंभव जैसा लक्ष्य था जिसे देखते हुए टीम के बल्लेबाजों ने एकाग्रता और संयम से बल्लेबाजी करने हुए हार से बचने के लिए विकेट बचाने पर ध्यान दिया।

विकेटकीपर बल्लेबाज जेहू एंडरसन (96 गेंदों पर 64 रन) और कप्तान रोंगसेन जोनाथन (97 गेंदों पर 60 रन) ने अर्धशतकीय पारियों से मध्य क्षेत्र के गेंदबाजों को हताश किया। मध्य क्षेत्र की टीम शुरुआती 22 ओवर में 66 रन पर तीन विकेट चटकाने के बाद जीत की ओर बढ़ रही थी।

लेकिन घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक, नगालैंड और रेलवे का प्रतिनिधित्व कर चुके जोनाथन और एंडरसन ने 110 रन की साझेदारी कर मध्य क्षेत्र के गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। एंडरसन ने अपनी पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया जबकि 38 साल के अनुभवी जोनाथन ने नौ चौके लगाये। दोनो बल्लेबाज हालांकि 10 रन के अंदर आउट हो गये।

लेकिन फीरोइजम जोतिन (नाबाद नौ रन) और अंकुर मलिक (नाबाद 5 रन) ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए मध्य क्षेत्र को और विकेट चटकाने का मौका नहीं दिया। मध्य क्षेत्र के लिए हर्ष दुबे, आदित्य ठाकरे और शुभम शर्मा ने दो-दो विकेट लिये। भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में 12 ओवर गेंदबाजी करने के बावजूद एक भी विकेट नहीं ले सके।

बडोनी का दोहरा शतक, उत्तर क्षेत्र दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा

आयुष बडोनी के नाबाद दोहरे शतक की मदद से उत्तर क्षेत्र ने दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के चौथे और आखिरी दिन रविवार को यहां पूर्व क्षेत्र को वापसी करने का मौका नहीं दिया और पहली पारी में बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। पहली पारी में 183 रन की बढ़त लेने वाली उत्तर क्षेत्र की टीम ने दिन की शुरुआत दूसरी पारी में दो विकेट पर 388 रन से आगे से की।

टीम ने चार विकेट पर 658 रन पर पारी घोषित की तब उसकी बढत 833 रन की हो चुकी थी और दोनों कप्तानों ने मैच को ड्रॉ समाप्त करने पर सहमति जता दी। बडोनी 223 गेंद पर 204 रन पर नाबाद रहे जबकि कन्हैया वधावन 23 रन बनाकर नाबाद रहे। बडोनी ने उत्तर क्षेत्र के बल्लेबाजी जारी रखने के फैसले का पूरा फायदा उठाते हुए प्रथम श्रेणी करियर का दूसर दोहरा शतक पूरा किया।

बीते दिन 56 रन पर नाबाद रहे दायें हाथ के इस बल्लेबाज ने 93 रन के स्कोर पर छक्का जड़ा और फिर एक रन चुरा कर 123 गेंद में अपना शतक पूरा किया। कप्तान अंकित शर्मा दो रन से दोहरा शतक पूरा करने से चूक गये। दिन की शुरुआत 168 रन से करने वाले अंकित 198 रन बनाकर तेज गेंदबाज मुख्तार हुसैन की गेंद को मिड ऑन पर सूरज जायसवाल के हाथों में खेल गये।

उन्होंने आउट होने से पहले बडोनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की। इस विकेट के बाद भी पूर्व क्षेत्र के गेंदबाजों को राहत नहीं मिली। क्रीज पर आये निशांत सिंधू (91 गेंद में 68 रन) ने बडोनी के साथ 157 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 600 के पार पहुंचा दिया।

टीम ने बडोनी का दोहरा शतक पूरा होने के बाद पारी घोषित कर दी। बडोनी ने 13 चौके और तीन छक्के जड़े जबकि सिंधू ने दो चौके और पांच छक्के लगाये। पहली पारी में हैट्रिक सहित पांच विकेट लेने वाले उत्तर क्षेत्र के गेंदबाज आकिब नबी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

मैच ड्रॉ के बाद उत्तर क्षेत्र के कप्तान अंकित ने कहा, ‘‘अगर हम चाहते तो परिणाम के लिए जा सकते थे। पहली पारी में बढ़त के कारण हमने कोशिश नहीं की। हम अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को भी (एशिया कप से पहले) जितना हो सके उतना तरोताजा रखना चाहते थे।’’