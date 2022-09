Duleep Trophy 2022: पश्चिम क्षेत्र का सामना दक्षिण से, दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मुकाबला 21-25 सितंबर के बीच, जानें दोनों टीम के बारे में

Highlights बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी के पांच विकेट झटके। चिंतन गजा ने 49 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मुलानी ने रिंकू को अरमान जाफर के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा।

Duleep Trophy 2022: बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी के पांच विकेट से पश्चिम क्षेत्र ने दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में मध्य क्षेत्र को 279 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

मुलानी ने 72 रन देकर पांच जबकि चिंतन गजा ने 49 रन देकर तीन विकेट चटकाए जिससे 501 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मध्य क्षेत्र की टीम सिर्फ 57.1 ओवर में 221 रन पर ढेर हो गई। मध्य क्षेत्र की ओर से रिंकू सिंह ने सर्वाधिक 65 रन बनाए जबकि कुमार कार्तिकेय (39) और अशोक मेनारिया (नाबाद 32) ने उपयोगी पारियां खेली।

Brilliant bowling display from Shams Mulani as he picked up a 5-wicket haul against Central Zone in 1st Semi-final of the Duleep Trophy 👏👏



West Zone won the game by 279 runs 👍



