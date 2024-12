Dr Manmohan Singh’s death team india: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में काली पट्टी बांध एमसीजी पर उतरे खिलाड़ी, देखें वीडियो

Highlights मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। 2004-14 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे।

Dr Manmohan Singh’s death team india: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को बांह पर काली पट्टी बांध कर मैदान पर उतरे। भारत के आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वह 2004-14 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हें 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘भारतीय टीम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की याद में सम्मान के तौर पर बांह पर काली पट्टी बांध रही है।’’

आस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 474 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया के लिए पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने 140 रन की शानदार पारी खेली। पदार्पण कर रहे सैम कोंस्टास ने 60, उस्मान ख्वाजा ने 57 और मार्नस लाबुशेन ने 72 रन का योगदान दिया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने चार जबकि रविंद्र जडेजा ने तीन और आकाश दीप ने दो सफलता हासिल की।

Lunch on Day 2 of the 4th Test. Australia move to 454/7 Scorecard - https://t.co/MAHyB0FTsR … #AUSvIND pic.twitter.com/oee79qHLH9

The Indian Cricket Team is wearing black armbands as a mark of respect to former Prime Minister of India Dr Manmohan Singh who passed away on Thursday. pic.twitter.com/nXVUHSaqel— BCCI (@BCCI) December 27, 2024