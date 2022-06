भारतीय टीम में कमबैक पर बोले दिनेश कार्तिक- तीन सालों से मैं बाहर से देख रहा हूं

Highlights इंडियन क्रिकेट टीम में दिनेश कार्तिक ने लगभग तीन साल बाद वापसी की है। कार्तिक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में वापसी की।

नई दिल्ली: दिग्गज भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने लगभग तीन साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी की है। कार्तिक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में वापसी की है और इस महीने के अंत में आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 के लिए भी वो टीम का हिस्सा होंगे।

वहीं, बीसीसीआई ने दिनेश कार्तिक का एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। इस वीडियो में कार्तिक कह रहे हैं, "करीब तीन साल से मैं बाहर से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि इस टीम का हिस्सा बनना कितना खास अहसास है। मैं यहां हर पल का आनंद ले रहा हूं और बहुत आभारी हूं। यहां वापस आने, राष्ट्रीय रंग पहनने और भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा, पेट में आग कुछ ऐसा है जिसका मैं हर रोज सपना देखता हूं और यही मुझे पिछले एक दशक से चला रहा है।"

