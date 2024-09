WATCH: दलीप ट्रॉफी में ध्रुव जुरेल ने मुशीर खान का पकड़ा हैरतअंगेज कैच, दर्शकों ने दांतों तले दबाई उंगलियां, देखें वीडियो

Highlights जुरेल ने दूसरी पारी में इंडिया बी के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पांच कैच लिए जुरेल ने आवेश खान की गेंद पर मुशीर खान को आउट करने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत से डाइव लगाई पहली पारी में शानदार 181 रन बनाने के बाद, मुशीर दूसरी पारी में केवल छह गेंदें ही खेल पाए

Duleep Trophy 2024: विकेटकीपिंग ग्लव्स के साथ ध्रुव जुरेल की वीरता ने शनिवार को दलीप ट्रॉफी 2024 के पहले दौर के मैच के तीसरे दिन इंडिया ए को इंडिया बी के खिलाफ मजबूत वापसी करने में मदद की। जुरेल ने दूसरी पारी में इंडिया बी के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पांच कैच लिए और एक और डाइविंग कैच के साथ सुर्खियां बटोरीं।

पहली पारी में अभिमन्यु ईश्वरन को आउट करने के लिए डाइविंग कैच के साथ सभी का ध्यान खींचने के बाद, युवा विकेटकीपर ने दूसरी पारी में फिर से कलाबाजी का प्रदर्शन किया। जुरेल ने आवेश खान की गेंद पर मुशीर खान को आउट करने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत से डाइव लगाई।

पहली पारी में शानदार 181 रन बनाने के बाद, मुशीर दूसरी पारी में केवल छह गेंदें ही खेल पाए। मुंबई के इस युवा बल्लेबाज ने अवेश खान की गुड लेंथ की गेंद को फाइन लेग पर खींचने की कोशिश की, लेकिन गेंद का किनारा जुरेल के दस्तानों में लग गया, जिससे उनका प्रयास आसान लग रहा था।

इस बीच, इंडिया बी ने पहले आठ ओवरों में ही सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन के विकेट खो दिए, जिसमें ध्रुव जुरेल ने दो आसान कैच लपके।

इंडिया बी ने चौथे विकेट के लिए ऋषभ पंत और सरफराज खान की शानदार साझेदारी के जरिए लय हासिल की। ​​दोनों ने चौथे विकेट के लिए 72 रन जोड़कर इंडिया बी को 200 के पार की बड़ी बढ़त दिलाने की दिशा में आगे बढ़ाया।

आवेश खान ने 18वें ओवर में सरराज खान का विकेट लेकर इंडिया बी को सफलता दिलाई, जबकि ध्रुव जुरेल ने एक और अच्छा कैच लिया। ऋषभ भी अपना 20वां प्रथम श्रेणी अर्धशतक बनाने के बाद आउट हो गए, लेकिन इंडिया बी अच्छी बढ़त लेने में सफल रही।

जुरेल ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में तीसरे दिन का खेल पारी का अपना पांचवां कैच लेकर समाप्त किया और खलील अहमद की गेंद पर नितीश रेड्डी को आउट करने का एक और अच्छा प्रयास किया। बेंगलुरु में दिन का खेल समाप्त होने तक इंडिया बी ने 31.3 ओवर में छह विकेट पर 150 रन बनाकर 240 रन की बढ़त ले ली।

