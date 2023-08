Deodhar Trophy 2023 Final: 75 गेंदों पर 107 रन की तूफानी पारी, 11 चौके और चार छक्के शामिल, इस खिलाड़ी ने मारी बाजी, देवधर ट्रॉफी टूर्नामेंट पर कब्जा, जानें स्कोर बोर्ड

Highlights पहले विकेट के लिए 181 रन की साझेदारी करके मजबूत नींव रखी। नारायण जगदीशन ने भी 60 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली। दक्षिण क्षेत्र में आठ विकेट पर 328 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

Deodhar Trophy 2023 Final: सलामी बल्लेबाज रोहन कनूमल के तूफानी शतक से शानदार आगाज करने वाले दक्षिण क्षेत्र ने गुरुवार को यहां फाइनल में पूर्व क्षेत्र को 45 रन से हराकर देवधर ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। रोहन ने 75 गेंदों पर 107 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 11 चौके और चार छक्के शामिल हैं।

उन्होंने कप्तान मयंक अग्रवाल (83 गेंदों पर 63 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 181 रन की साझेदारी करके मजबूत नींव रखी। नारायण जगदीशन ने भी 60 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली जिससे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने वाले दक्षिण क्षेत्र में आठ विकेट पर 328 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

