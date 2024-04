DC vs KKR IPL 2024: दूसरी जीत पर नजर, पंत और अय्यर में टक्कर, जानें पिछले 5 मैच हेड टू हेड रिकॉर्ड, कहां देखें लाइव स्कोर, आज शाम 7 बजे जुड़िए...

Highlights एसआरएच और आरसीबी के खिलाफ जीत दर्ज की है। शानदार प्रदर्शन करके अपने दो मैचों की हार का सिलसिला तोड़ दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में आज लगातार दूसरी जीत पर नजर लगा कर बैठी है।

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 16th Match IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स टीम (डीसी) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में आज लगातार दूसरी जीत पर नजर लगा कर बैठी है। ऋषभ पंत की अगुवाई में टीम ने गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खाता खोल लिया है। विशाखापत्तनम में राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैच खेला जाएगा। डीसी ने रविवार रात मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके अपने दो मैचों की हार का सिलसिला तोड़ दिया था। इस जीत ने निश्चित रूप से ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम को आत्मविश्वास से भर दिया है। दूसरी ओर केकेआर ने आईपीएल 2024 में अब तक 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने दोनों मैच एसआरएच और आरसीबी के खिलाफ जीत दर्ज की है।

Mission 𝕎 𝕎 in Vizag 😍 Read our #DCvKKR match preview for the insights 👉 https://t.co/ZdmK99UkX0 #YehHaiNayiDilli #IPL2024 pic.twitter.com/tvgVYxSuZ3

2023 - डीसी 4 विकेट से जीता

2022 - डीसी 4 विकेट से जीता

2022 - डीसी 44 रन से जीता

2021- केकेआर 3 विकेट से जीता

2021- केकेआर 3 विकेट से जीता।

Fifty after 465 days and it had to be in the City of Destiny 🥺#YehHaiNayiDilli#IPL2024#DCvCSKpic.twitter.com/kag6cMaAta