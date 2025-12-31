133 मैच में 152 विकेट के साथ नंबर-1, महिला T20I में सर्वाधिक विकेट?, गेंदबाज की रैंकिंग में पहले स्थान पर दीप्ति शर्मा

Highlightsघरेलू मैदान पर भारत को 5-0 से सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई।पाकिस्तान की निदा डार 152 पारियों में 144 विकेट लेकर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।मेगान शट के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया था।
तिरुवंनतपुरमः भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अपना 152वां विकेट लेकर महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक विकेट की बदौलत दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शट (151) को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने 14वें ओवर में नीलाक्षिका सिल्वा को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की और घरेलू मैदान पर भारत को 5-0 से सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई।
Deepti Sharma Shines World Record-महिला T20I में सर्वाधिक विकेट-
152 - दीप्ति शर्मा भारत)
151 - मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया)
144 - निदा डार (पाकिस्तान)
144 - हेनरीट इशिमवे (आरडब्ल्यूए)
142 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)
पाकिस्तान की निदा डार 152 पारियों में 144 विकेट लेकर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में 18 रन देकर तीन विकेट के शानदार प्रदर्शन से महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की मेगान शट के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया था।
महिला क्रिकेट में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट-
355 - झूलन गोस्वामी (IND)
335 - कैथरीन साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)
334 - दीप्ति शर्मा (भारत)*
331 - एलिसे पेरी (ऑस्ट्रेलिया)
323 - सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)
317- शबनीम इस्माइल (SA)
उनके नाम 151 हो गए हैं। वहीं मेगन शट ने यह आंकड़ा आठ मैच कम खेलकर हासिल किया था, जिसमें उनका औसत 17.70 और स्ट्राइक रेट 16.57 है। सफलता के साथ दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गईं। अब उनके नाम कुल 333 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं।
सूची में झूलन गोस्वामी 355 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं जबकि कैथरीन साइवर ब्रंट 335 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी महिला टी20 खिलाड़ियों की रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गई हैं। पूर्व शीर्ष बल्लेबाज 21 वर्ष की शेफाली ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में दूसरे मैच में 34 गेंद में नाबाद 69, तीसरे मैच में 42 गेंद में 79 और चौथे में 46 गेंद में 79 रन बनाये।
चौथे टी20 में 80 रन बनाने वाली उपकप्तान स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर बनी हुई है जबकि जेमिमा रौड्रिग्स एक पायदान खिसककर 10वें स्थान पर हैं। अनुभवी हरफनमौला दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं जबकि रेणुका सिंह ठाकुर शीर्ष दस में पहुंच गई है। तीसरे मैच में चार विकेट लेने वाली रेणुका आठ पायदान चढ़कर संयुक्त छठे स्थान पर हैं।
भारत की बायें हाथ की स्पिनर श्रीचरणी 17 पायदान चढ़कर 52चें और वैष्णवी शर्मा 390 पायदान चढ़कर 124वें स्थान पर है। श्रीलंका के लिये खब्बू सलामी बल्लेबाज हसिनी परेरा 114 पायदान चढ़कर 71वें स्थान पर पहुंच गई हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर की जुझारू 68 रनों की पारी के बाद गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।
तिरुवनंतपुरम में खेले गए पांचवें टी20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 15 रनों से हराकर सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। हरमनप्रीत का सीरीज का पहला अर्धशतक मैच के अहम मोड़ पर आया, जब भारत 77 रन पर पांच विकेट खोकर संघर्ष कर रहा था। उनकी 43 गेंदों की पारी की बदौलत मेजबान टीम का स्कोर 175 रन पर पांच विकेट तक पहुंचा।
श्रीलंका ने सलामी बल्लेबाज हसिनी परेरा (65) और इमेषा दुलानी (50) के अर्धशतकों की बदौलत जवाब दिया, लेकिन अंत में लय हासिल करने में नाकाम रही और 160 रन पर सात विकेट के साथ समाप्त हुई। इस तरह भारत ने विश्व कप जीतने वाले अपने शानदार साल का शानदार अंत किया।