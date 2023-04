David Warner IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स कप्तान ने किया कारनामा, 165 आईपीएल मैच में 6000 रन पूरे, 4 शतक और 57 अर्धशतक अपने नाम किया, जानें चौके और छक्के की संख्या

Highlights डेविड वार्नर के नाम अब 6039 रन हैं। 4 शतक और 57 अर्धशतक पूरे किए हैं। 22 बार नाबाद रहते हुए 599 चौके और 215 छक्के लगा चुके हैं।

David Warner IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स कप्तान डेविड वॉर्नर ने धमाल कर दिया। 165 आईपीएल मैच में 6000 रन पूरे किए। वार्नर के नाम अब 6039 रन हैं। 4 शतक और 57 अर्धशतक पूरे किए हैं। 22 बार नाबाद रहते हुए 599 चौके और 215 छक्के लगा चुके हैं।

डेविड वॉर्नर ने कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में चैंपियन बना चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट (चार ओवर में एक मेडन) के पहले ही ओवर में दो झटकों से पस्त हुई दिल्ली कैपिटल्स कप्तान डेविड वॉर्नर (65 रन) के अर्धशतक के बावजूद निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 142 रन ही बना सकी।

The David Warner-Lalit Yadav duo has kept @DelhiCapitals alive in the chase as the 5️⃣0️⃣ partnership comes up! 👌🏻👌🏻#DC need 107 off the final eight!



