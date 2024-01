David Warner AUS vs PAK, 3rd Test: 31 नंबर जर्सी रिटायरमेंट, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 22000 दर्शकों ने किया स्वागत, देखें वीडियो

Highlights घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया की झोली में एक और सीरीज। क्रैकिंग कट शॉट्स खेलना, साहसी रिवर्स स्वीप करना। दिग्गज सलामी बल्लेबाज को शानदार विदाई दी।

David Warner AUS vs PAK, 3rd Test: शानदार खिलाड़ी और विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर को अंतिम टेस्ट में विदाई दी गई। एक युग का अंत हो गया, लेकिन वार्नर की विरासत कायम है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में अब नहीं दिखेंगे। सफेद जर्सी को रिटायरमेंट दे दी। वह ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की टी20 फ्रेंचाइजी के लिए टी20ई खेलना जारी रखेंगे।

Champion player - leader - happy retirement legend @davidwarner31 .



Of all the victories - IPL 2016 remains the most favourite. https://t.co/XWgizkTpnQ — Pethuru Griffin (@hoocut8986) January 6, 2024

घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया की झोली में एक और सीरीज। गेंद के साथ पैट कमिंस की फॉर्म उनके लिए खुशी की बात है। बड़ा सवाल यह है कि जब इस महीने के अंत में वेस्टइंडीज का सामना होगा तो शीर्ष पर वार्नर की जगह कौन लेगा? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 22000 दर्शकों ने स्वागत किया। अपनी अंतिम टेस्ट पारी में तेजतर्रार शैली में खेली।

Thank You David Warner , you are Champion player , we will missed u in longer format. Well played , Waiting for T20 game. https://t.co/yLnNF3pZTM — Spidey (@spidey_ict) January 6, 2024

क्रैकिंग कट शॉट्स खेलना, साहसी रिवर्स स्वीप करना। डेविड वार्नर ने अपने घरेलू मैदान पर 57 रन बनाकर 112 टेस्ट मैच के अपने करियर का अंत किया, जबकि आस्ट्रेलिया ने शनिवार को यहां तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को आठ विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करके इस दिग्गज सलामी बल्लेबाज को शानदार विदाई दी।

Congrats on a remarkable career @davidwarner31 , except for that one moment of madness in Cape Town in 2018(you weren't alone in that either) it's been a flawless career all the way through, with an exclamation mark at the end during an amazing world cup run! https://t.co/YVp51OrWTD — Girdhar Ck (@GirdharCk) January 6, 2024

ऑस्ट्रेलिया जब लक्ष्य से केवल 11 रन दूर था तब वार्नर को साजिद खान ने पगबाधा आउट किया। जब वह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से पवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे तब दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ऑस्ट्रेलिया की पारी में वह आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज थे। साजिद ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को भी पगबाधा आउट किया था।

David Warner and Marnus Labuschagne made fifties as Australia sealed an eight-wicket win in Sydney. #WTC25 | 📝 #AUSvPAK: https://t.co/9HGJrXtJyqpic.twitter.com/rab1NalJW0 — ICC (@ICC) January 6, 2024

ख्वाजा खाता भी नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने 130 रन का लक्ष्य था जो उसने दो विकेट खोकर हासिल कर दिया। वार्नर के अलावा मार्नस लाबुशेन (नाबाद 62) ने भी अर्धशतक जमाया जबकि स्टीव स्मिथ चार रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 313 रन का अच्छा स्कोर खड़ा किया था जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 299 बनाए।

An applaudable fifty on his final Test outing 👏



David Warner signs off from the longest format of the game in style 🙌#WTC25 | 📝 #AUSvPAK: https://t.co/9HGJrXtJyqpic.twitter.com/OpK1sbU0Ta — ICC (@ICC) January 6, 2024

पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 115 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान ने सुबह अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 68 रन से आगे बढ़ाई। मैच के तीसरे दिन जोश हेजलवुड (16 रन देकर 4 विकेट) ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को झकझोरा था।

मैच के चौथे दिन मोहम्मद रिजवान (28) और आमिर जमाल (18) ने आठवें विकेट के लिए 42 रन जोड़कर कुछ देर संघर्ष किया। नाथन लियोन ने रिजवान को लेग स्लिप में कैच आउट कराकर यह साझेदारी तोड़ी, इसके बाद पाकिस्तान की पारी सिमटने में देर नहीं लगी।

लियोन ने हसन अली का विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी का अंत किया। लियोन ने 36 रन देकर 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इससे पहले वॉर्नर की अगुवाई में मैदान पर कदम रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट मैच 360 रन से और मेलबर्न में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 79 रन से जीता था।