CWG 2022: 'बेशर्म ऑस्ट्रेलिया', महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में खेली कोविड संक्रमित खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

बर्मिंघम: कॉमनवेल्थ गेम्स के महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को भारतीय टीम को 9 रनों से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। भारत एक समय इस मैच में जीत की ओर बढ़ता दिख रहा था लेकिन खिलाड़ियों की कुछ अपनी गलतियों की वजह से टीम को हारकर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इन सबके बीच ऑस्ट्रेलिया द्वारा फाइनल में अपनी कोविड संक्रमित खिलाड़ी ताहलिया मैकग्राथ को प्लेइंग-11 में शामिल करने पर विवाद हो गया है।

ताहलिया मैकग्राथ हालांकि प्रभावी प्रदर्शन मैच में नहीं कर सकीं लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के फैसले पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। मैकग्राथ के कोविड पॉजिटिव होने की सूचना मैच शुरू होने से पहले ही आ गई थी और इसलिए टॉस में भी देरी हुई।

ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स टीम ने बताया कि ये फैसला आईसीसी और ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल स्टाफ से सलाह के बाद किया गया। उनमें कोविड के हल्के लक्षण पाए गए थे। भारतीय टीम ने भी सहमति दी। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि खेल शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस बारे में सूचना दी गई थी। भारतीय कप्तान ने कहा, 'हमने खेल भावना दिखाई।'

बहरहाल पूरे मैच के दौरान मैकग्राथ अलग-थलग जरूर दिखीं। मैच के दौरान जब उन्होंने एक कैच पकड़ा तो दूर से सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो भी मैकग्राथ सबसे अलग मास्क लगाकर बैठी हुई थीं।

She's in.



Cleared to play by Commonwealth Games Australia, Tahlia McGrath strides to the middle of Edgbaston #AUSvIND#B2022https://t.co/MCGyNkp2z6 — cricket.com.au (@cricketcomau) August 7, 2022

इन सबके बीच कई लोग कोविड संक्रमित मैकग्राथ को मैदान पर उतारने को लेकर अपनी नाराजागी जता रहे हैं। खेल रिपोर्टर नवीन शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को 'बेशर्म' बताते हुए ट्वीट किया, 'ऑस्ट्रेलियाई हमेशा सही या गलत के बारे में प्रचार करते हैं लेकिन जब उनकी बात आती है तो वे सब कुछ भूल जाते हैं।'

Covid positive Tahlia McGrath playing for Australia in CWG 2022 final against India. Australians always preach about right or wrong but they forget everything when it comes to them.#CommonwealthGames#CWG2022#INDWvAUSW — Naveen Sharma (@iamnaveenn100) August 7, 2022

वहीं, ब्लूमबर्ग न्यूज के रिपोर्टर अक्षत राठी ने लिखा, 'मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे नियम ताहलिया मैकग्राथ को कोविड -19 संक्रमित पाए जाने के बाद क्रिकेट मैच खेलने के लिए मैदान पर अनुमति दे रहे हैं। ये अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की अवहेलना है।'

I don't understand how the rules are allowing Tahlia McGrath on the field playing a cricket match after having tested positive for Covid-19. Dereliction of duty by authorities. #CWG22#INDvsAUS — Akshat Rathi (@AkshatRathi) August 7, 2022

अभिषेक मुखर्जी ने लिखा, 'ताहलिया मैकग्राथ कोविड संक्रमित होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए चली गईं। मुझे यकीन है कि आने वाले महीनों में अन्य टीमें इसे नोटिस करेंगी और ये प्रचलन बढ़ेगा। भविष्य में और अधिक कोविड संक्रमित क्रिकेटरों को मैदान पर देखने के लिए तैयार हो जाइए।'

Tahlia McGrath, having tested positive for COVID-19, walks out to bat.



I am sure other teams will take notice and follow suit in the months to come.



Be prepared to see more COVID-19 positive cricketers on the field in future. — Abhishek Mukherjee (@ovshake42) August 7, 2022

एक यूजर ने लिखा, 'ताहलिया मैकग्राथ खिलाड़ियों के पास तेजी से सांसें ले रही हैं जबकि वह कोविड पॉजिटिव है? यह एक टूर्नामेंट का सिर्फ एक बड़ा मजाक है। ऑस्ट्रेलियाई द्वारा पूरी तरह से ये स्वार्थी व्यवहार है।'

Tahlia McGrath is just breathing heavily near the players while covid positive? This is just a huge joke of a tournament. Completely and utterly selfish by the Aussies. — Cɾαȥȥყ Jαȥȥყ | Stranger Things Spoilers (@ducky7goofy) August 7, 2022

बता दें कि फाइनल में बेथ मूनी के अर्धशतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के जबर्दस्त क्षेत्ररक्षण के बावजूद आठ विकेट पर 161 रन बनाये । जवाब में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 43 गेंद में 65 रन बनाये लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज टीम को जीत तक नहीं ले जा सके । भारतीय टीम 19.3 ओवर में 152 रन पर आउट हो गई । ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी पांच विकेट 13 रन के भीतर लिये।