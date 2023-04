CSK VS MI IPL 2023: 50 लाख में खरीदा, 19 गेंद में फिफ्टी जड़ा, देखें मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे तेज आईपीएल अर्धशतक

Highlights चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने रहाणे को मात्र 50 लाख में खरीदा था। चेन्नई को मैच के शुरुआती ओवर में मुख्य तेज गेंदबाज दीपक चाहर के चोटिल होने से झटका लगा। जडेजा ने चार ओवर में 20 रन देकर तीन और सेंटनर ने इतने ही ओवर में 28 रन देकर दो सफलता हासिल की।

CSK VS MI IPL 2023: भारतीय टीम से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे ने बीसीसीआई को करारा जवाब दिया। मात्र 19 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मुकाबले में शनिवार को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ करारा हमला किया।

FIFTY 🆙 for @ajinkyarahane88 💛 He's looking in ultimate touch here in Mumbai 👌👌 @ChennaiIPL finish the powerplay with 68/1 after 6 overs!

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने रहाणे को मात्र 50 लाख में खरीदा था। रहाणे ने 27 गेंद में 61 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। रविंद्र जडेजा और मिशेल सेंटनर की फिरकी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मुकाबले में शनिवार को यहां मुंबई इंडियन्स को उनके घरेलू मैदान पर आठ विकेट पर 157 रन पर रोक दिया।

14 - पैट कमिंस (केकेआर), पुणे, 2022

18 - ऋषभ पंत (डीसी), मुंबई, 2019

19 - अजिंक्य रहाणे (CSK), मुंबई, 2023

16 - सुरेश रैना बनाम पीबीकेएस, मुंबई, 2014

19 - मोइन अली बनाम आरआर, ब्रेबॉर्न, 2022

20 - एमएस धोनी बनाम एमआई, बैंगलोर, 2012

20 - अंबाती रायडू बनाम मुंबई इंडियंस, दिल्ली, 2022।

चेन्नई को मैच के शुरुआती ओवर में मुख्य तेज गेंदबाज दीपक चाहर के चोटिल होने से झटका लगा लेकिन जडेजा और सेंटनर ने बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करने के साथ आपस में पांच विकेट साझा कर मुंबई को बैकफुट पर धकेल दिया। जडेजा ने चार ओवर में 20 रन देकर तीन और सेंटनर ने इतने ही ओवर में 28 रन देकर दो सफलता हासिल की।

तुषार देशपांडे (तीन ओवर में 31 रन) ने दो और आईपीएल में पदार्पण कर रहे सिसंडा मगाला (चार ओवर में 37 रन) ने एक विकेट लिये। मुंबई के लिए इशान किशन ने 21 गेंद में सबसे ज्यादा 32 जबकि टिम डेविड ने 22 गेंद में 31 रन बनाये। आईपीएल इतिहास के 1000वें मैच में कप्तान रोहित शर्मा और किशन ने शुरुआती चार ओवर में 38 रन की साझेदारी कर मुंबई इंडियंस को आक्रामक शुरुआत दिलायी।

रोहित (13 गेंद में 21 रन) ने शुरुआती दो ओवरों में दीपक और देशपांडे के खिलाफ कुल तीन चौके लगाये जबकि किशन ने मगाला का स्वागत तीसरे ओवर में तीन चौके से किया। रोहित ने देशपांडे के खिलाफ चौथे ओवर में पारी का पहला छक्का लगाया लेकिन इस गेंदबाज ने ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें बोल्ड कर टीम को पहली सफलता दिलायी।

Innings Break!



Some late batting surge powers @mipaltan to a competitive total of 157/8 in the first innings.



Will it be enough for the @ChennaiIPL? We will be back for the chase shortly!



Scorecard ▶️ https://t.co/rSxD0lf5zJ#TATAIPL | #MIvCSKpic.twitter.com/HISuEYshtI