CSK vs GT IPL 2024: गिल और गायकवाड की परीक्षा, कौन मारेगा बाजी, जानें कैसा हो सकता है प्लेइंग इलेवन और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

Highlights आईपीएल 2024 के 7वें मैच में एक-दूसरे से भिड़ेंगे। मैच आईपीएल 2023 फाइनल का रीमैच है। गुजरात टाइटन्स को हराकर अपना 5वां आईपीएल खिताब जीता था।

CSK vs GT IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 सीजन की शानदार शुरुआत हो चुकी है। आज मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। शाम 7 बजे टॉस होगा और 7ः30 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। भारत के दो खिलाड़ी के पास नेतृत्व दिखाने का अच्छा मौका है। दोनों खिलाड़ी पहले मैच में जीत दर्ज कर चुके हैं। यहां पर एक-दूसरे को पीछे करने की होड़ दिखने को मिलेगी। मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का मुकाबला प्रतिष्ठित एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक स्टेडियम) में गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। सीएसके और जीटी आईपीएल 2024 के 7वें मैच में एक-दूसरे से भिड़ेंगे। मैच आईपीएल 2023 फाइनल का रीमैच है, जहां एमएस धोनी की सीएसके ने हार्दिक पंड्या की गुजरात टाइटन्स को हराकर अपना 5वां आईपीएल खिताब जीता था।

When CSK faced Gujarat Titans last time in IPL.



- We witnessed one of the greatest matches in IPL history ⭐pic.twitter.com/UJTIqHJXmw — Johns. (@CricCrazyJohns) March 26, 2024

Ruturaj Gaikwad against Gujarat Titans:



- 73 (48).

- 53 (49).

- 92 (50).

- 60 (44).

- 26 (16).



- Ruturaj returns tonight against GT as the captain of CSK...!!! pic.twitter.com/96s5GNGAwN — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 26, 2024

गत विजेता सीएसके ने रुतुराज गायकवाड़ के कप्तानी की कमान संभालने के साथ एक नए युग की शुरुआत की है। आईपीएल कप्तान के रूप में अपने पहले मैच में गायकवाड़ ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। गिल ने मुंबई इडियंस के खिलाफ कमाल करते हुए पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या को मात दी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा।

मैच संख्याः 7वां

मैच स्थान: एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई

मैच शुरू होने का समय: शाम 7:30 बजे

टीवी चैनल: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग: JioCinema ऐप

टीम इस प्रकार है:

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), मोइन अली, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, राजवर्धन हैंगरकर, रवींद्र जडेजा, अजय मंडल, मुकेश चौधरी, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, मिशेल सेंटनर, सिमरजीत सिंह, निशांत सिंधु, प्रशांत सोलंकी, महेश थीक्षाना, रचिन रवींद्र, शार्दुल ठाकुर, डेरिल मिशेल, समीर रिज़वी, मुस्तफिजुर रहमान, और अरवेल्ली अवनीश राव (विकेटकीपर)।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल , मोहित शर्मा, अजमतुल्लाह उमरजई, उमेश यादव, शाहरुख खान, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी, मानव सुथार, स्पेंसर जॉनसन, संदीप वारियर, बीआर शरथ।

गिल और गायकवाड की होगी परीक्षा

मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मंगलवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में दो नए कप्तानों शुभमन गिल और रुतूराज गायकवाड के नेतृत्व कौशल की परीक्षा होगी। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों को अपनी कलात्मक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है लेकिन यहां उनके रणनीतिक कौशल पर भी सभी का ध्यान टिका रहेगा।

दोनों टीम अपना पहला मैच जीत कर एक दूसरे का सामना करेंगी और उनका लक्ष्य जीत की लय बरकरार रखना होगा। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से ठीक पहले गायकवाड को कप्तानी सौंप दी थी जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ अपने नेतृत्व कौशल का अच्छा परिचय दिया था।

i've heard beethoven, i've heard mozart, and then i have heard this and i find it to be the greatest piece of music ever created.



composer: ravindra jadeja

concert: csk v gt

instrument used: 1 lakh+ vocal cords pic.twitter.com/W1o60M2Gj3 — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) March 26, 2024

हार्दिक पंड्या के मुंबई इंडियंस से जुड़ने के बाद कप्तानी संभालने वाले गिल ने भी अपने पूर्व कप्तान के सामने इस नई भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिल अभी 24 वर्ष के हैं और आईपीएल में सबसे कम उम्र के कप्तान हैं।

आरसीबी को 6 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी

रणनीतिक कौशल में माहिर मुख्य कोच आशीष नेहरा तथा अनुभवी डेविड मिलर और केन विलियमसन की मौजूदगी से उनका काम आसान हो जाता है। दूसरी तरफ गायकवाड को करिश्माई धोनी का साथ मिलता है। गायकवाड की अगुवाई में चेन्नई में पहले मैच में आरसीबी को 6 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी।

चेन्नई के पिछले मैच में तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने काफी रन लुटाए थे। उन्हें टीम में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि शार्दुल ठाकुर और मुकेश कुमार अंतिम एकादश में जगह बनाने के प्रबल दावेदार हैं। चेन्नई के लिए अच्छी बात यह रही कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छा प्रदर्शन किया।

चेन्नई का अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ टाइटंस को अगर मैच जीतना है तो उसके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मुंबई के खिलाफ पिछले मैच में उसके बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए थे। उसके गेंदबाजों ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया जिससे टीम मैच जीतने में सफल रही।