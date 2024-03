CSK vs GT Highlights 2024: कप्तान गिल पर दोहरी मार, हार के बाद 12 लाख रुपये का जुर्माना, अंक तालिका में छठे स्थान पर गुजरात टाइटंस

Highlights गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने उसे 63 रन से हरा दिया। गिल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। टीम को टूर्नामेंट के मौजूदा सत्र में पहली हार का सामना करना पड़ा।

CSK vs GT Highlights 2024: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर यहां चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान टीम की धीमी ओवर गति के लिए बुधवार को 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आईपीएल के एक बयान में कहा गया, ‘‘आईपीएल की न्यूनतम ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के तहत यह उनकी टीम का सत्र का पहला अपराध था इसलिए गिल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।’’ गिल की अगुवाई वाली टीम को टूर्नामेंट के मौजूदा सत्र में पहली हार का सामना करना पड़ा, जब मंगलवार को यहां गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने उसे 63 रन से हरा दिया। पहली बार किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी का नेतृत्व कर रहे गिल की अगुआई में टाइटंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना पहला मैच छह रन से जीता था।

Shivam Dube was at his explosive best and he becomes the Player of the Match for his quick-fire fifty 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/9KKISx5poZ#TATAIPL | #CSKvGT | @IamShivamDubepic.twitter.com/FJl35t3aGK — IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2024

गिल ने हार के बाद स्वीकार किया कि वे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में पिछड़ गये। सीएसके ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद छह विकेट पर 206 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। गुजरात टाइटन्स 20 ओवर में आठ विकेट पर 143 रन ही बना सकी। गिल ने मैच के बाद कहा, ‘‘उन्होंने बल्लेबाजी में हमें पछाड़ दिया और फिर जब वे गेंदबाजी कर रहे थे तो उनका कार्यान्वयन बहुत बढ़िया रहा। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम पावरप्ले में अच्छे रन नहीं बना सके। हमें 190 से 200 रन के लक्ष्य की उम्मीद थी क्योंकि यह अच्छा विकेट था। लेकिन बल्लेबाजी में हमने निराश किया। ’’