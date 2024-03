CSK vs GT Highlights 2024: 6 गेंद और 14 रन, समीर रिज्वी ने कहा- धोनी से मिलने का सपना साकार, कभी दबाव मत लो और खुलकर खेलो

Highlights पूर्व कप्तान ने अपना स्वाभाविक खेल खेलने ही सलाह दी। नीलामी में आठ करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदा। धोनी से मिलने का उनका सपना अंतत: साकार होने वाला है।

CSK vs GT Highlights 2024: चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज समीर रिज्वी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने पहले आईपीएल मैच में छोटी लेकिन तेज और प्रभावी पारी खेलने को श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए कहा कि जब वह बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे तो भारत के इस पूर्व कप्तान ने उन्हें अपना स्वाभाविक खेल खेलने ही सलाह दी। टाइटंस के खिलाफ मंगलवार रात रिज्वी ने छह गेंद में 14 रन बनाए जिसमें राशिद खान के खिलाफ दो छक्के भी शामिल हैं। रिज्वी ने ‘आईपीएलटी20.कॉम’ पर एक वीडियो में कहा, ‘‘भैया (धोनी) ने मुझे उसी तरह खेलने को कहा जैसे मैं आम तौर पर खेलता हूं।

उन्होंने कहा ‘इसमें कुछ भी अलग नहीं है। कौशल समान है और यह सिर्फ मानसिकता से जुड़ा है। कभी दबाव मत लो या नर्वस मत हो और स्थिति के अनुसार खेलो।’’ रिज्वी ने उस लम्हे को याद किया जब फ्रेंचाइजी ने आईपीएल सत्र से पहले नीलामी में उन्हें आठ करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदा क्योंकि उन्हें लगता कि धोनी से मिलने का उनका सपना अंतत: साकार होने वाला है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब मुझे सुपरकिंग्स द्वारा नीलामी के दौरान चुना गया तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि भैया (धोनी) से मिलने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। हमने एक साथ नेट सत्र में भी हिस्सा लिया और उनसे तथा (सहायक) स्टाफ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं और अधिक सीखने का इरादा रखता हूं।’’

उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले रिज्वी ने टी20 में 10 पारियों में 137.33 के स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। अपने जर्सी नंबर के बारे में बात करते हुए मेरठ के इस 20 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा, ‘‘मेरी जर्सी का नंबर सात है जो वर्तमान में भैया पहनते हैं और मुझे यह नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे नंबर एक पसंद आया और मैंने इसे ले लिया।’’