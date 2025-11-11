IPL 2026: सीएसके ने चेन्नई फ्रेंचाइजी में शामिल होने से पहले संजू सैमसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजीं

नई दिल्ली:चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं। राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान 11 नवंबर को 31 साल के हो गए। उनके खास दिन पर, सीएसके ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर सैमसन के लिए एक दिल छू लेने वाला मैसेज भेजा: “संजू, आपको और ताकत मिले! आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ!”

यह मैसेज ऐसे समय आया है जब ऐसी ज़ोरदार चर्चा है कि यह केरल का क्रिकेटर IPL 2026 से पहले सबसे बड़े ट्रेड्स में से एक में चेन्नई की फ्रेंचाइजी में शामिल हो सकता है। इस संभावित डील में CSK के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, इंग्लैंड के सैम करन के साथ, एक्सचेंज के हिस्से के तौर पर राजस्थान रॉयल्स में जा सकते हैं।

More power to you, Sanju! Wishing you a super birthday! 🥳💛#WhistlePodupic.twitter.com/f2lE6pWkPy — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 11, 2025

संजू सैमसन ट्रेड की डिटेल्स

हालांकि किसी भी फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर इस स्वैप की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि रिटेंशन अनाउंसमेंट के साथ 15 नवंबर के आसपास डिटेल्स सामने आ सकती हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने यह प्रोसेस शुरू कर दिया है, और IPL प्लेयर रेगुलेशन के अनुसार, एक ट्रेड को फॉर्मल होने में 48 घंटे लगते हैं। इस स्वैप को ऑफिशियल होने और पूरा होने में कुछ दिन लग सकते हैं।

IPL के ट्रेड नियम क्या कहते हैं?

जो खिलाड़ी प्लेयर ऑक्शन में चुने जाते हैं, उन्हें उस प्लेयर ऑक्शन के तुरंत बाद वाले सीज़न में ट्रेड नहीं किया जा सकता। अगर जिस खिलाड़ी को ट्रेड किया जा रहा है वह एक ओवरसीज़ प्लेयर है, तो खरीदने वाली फ्रेंचाइजी को सेक्शन A के पैराग्राफ 3 के अनुसार संबंधित बॉडी से NOC लेनी होगी।

बेचने वाली और खरीदने वाली फ्रेंचाइजी के बीच ट्रेडिंग बातचीत सिर्फ़ लीग फीस के बारे में होनी चाहिए। प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता। न तो खिलाड़ी को और न ही बेचने वाली फ्रेंचाइजी को कोई अलग से पेमेंट किया जा सकता है।

किसी भी ट्रेडिंग विंडो के दौरान एक फ्रेंचाइजी कितने खिलाड़ियों को ट्रेड कर सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइजी को हर समय संबंधित सैलरी कैप और स्क्वाड कंपोज़िशन का पालन करना होगा। एक खिलाड़ी को उस खास सीज़न में सिर्फ़ एक बार ही ट्रेड किया जा सकता है।