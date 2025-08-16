आर अश्विन के अंडर-द-टेबल दावे से विवाद के बाद CSK ने डेवाल्ड ब्रेविस के अनुबंधन पर दिया स्पष्टीकरण

ब्रेविस, जो पहले मुंबई इंडियंस के साथ थे, आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में ₹75 लाख के आधार मूल्य के बावजूद किसी को नहीं खरीदा गया था। हालाँकि, सीएसके ने उन्हें आईपीएल 2025 के मध्य में चोटिल गुरजपनीत सिंह के स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में ₹2.2 करोड़ में अनुबंधित किया था।

CSK clarify Dewald Brevis signing after Ashwin remarks | आर अश्विन के अंडर-द-टेबल दावे से विवाद के बाद CSK ने डेवाल्ड ब्रेविस के अनुबंधन पर दिया स्पष्टीकरण

आर अश्विन के अंडर-द-टेबल दावे से विवाद के बाद CSK ने डेवाल्ड ब्रेविस के अनुबंधन पर दिया स्पष्टीकरण

IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने रविचंद्रन अश्विन द्वारा आईपीएल के 2025 सीज़न के लिए डेवाल्ड ब्रेविस के साथ अनुबंध करने के सभी दावों का खंडन करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया टूर्नामेंट के नियमों और विनियमों के अनुसार ही थी। सीएसके का यह बयान अश्विन द्वारा हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर किए गए दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रेविस का चेन्नई स्थित फ्रैंचाइज़ी में अनुबंध अतिरिक्त भुगतान करने पर सहमति के बाद हुआ था।

ब्रेविस, जो पहले मुंबई इंडियंस के साथ थे, आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में ₹75 लाख के आधार मूल्य के बावजूद किसी को नहीं खरीदा गया था। हालाँकि, सीएसके ने उन्हें आईपीएल 2025 के मध्य में चोटिल गुरजपनीत सिंह के स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में ₹2.2 करोड़ में अनुबंधित किया था।

सीएसके ने एक विज्ञप्ति में कहा, "चेन्नई सुपर किंग्स स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के दौरान रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में डेवाल्ड ब्रेविस के हस्ताक्षर प्रक्रिया के दौरान फ्रेंचाइजी द्वारा की गई सभी कार्रवाई आईपीएल के नियमों और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में थी।"

सीएसके ने डेवाल्ड ब्रेविस के आईपीएल 2025 वेतन को सही ठहराया

पाँच बार के आईपीएल चैंपियन ने आगे कहा कि गुरजपनीत को नीलामी में ₹2.2 करोड़ में खरीदा गया था और नियमों के अनुसार, कोई भी फ्रैंचाइज़ी प्रतिस्थापन खिलाड़ी के लिए उस कीमत से अधिक नहीं दे सकती जो घायल क्रिकेटर को देय होती।

सीएसके ने अपने आधाकारिक बयान में कहा, "डेवाल्ड ब्रेविस को आईपीएल खिलाड़ी विनियम 2025-27, विशेष रूप से 'प्रतिस्थापन खिलाड़ी' के अंतर्गत खंड 6.6 के अनुसार अनुबंधित किया गया था, जिसमें कहा गया है: 'अनुच्छेद 6.1 या 6.2 के अनुसार अनुबंधित प्रतिस्थापन खिलाड़ी को लीग शुल्क पर भर्ती किया जा सकता है, जो संबंधित सीज़न के लिए घायल/अनुपलब्ध खिलाड़ी को देय लीग शुल्क से अधिक नहीं होगा।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "यदि किसी सत्र के दौरान किसी प्रतिस्थापन खिलाड़ी की भर्ती की जाती है, तो उसे वास्तव में भुगतान की गई लीग फीस को संबंधित सत्र के दौरान फ्रेंचाइजी के मैचों, जो उसके पंजीकृत होने से पहले हुए थे, और खिलाड़ी अनुबंध के तहत किसी भी अन्य प्रासंगिक कटौतियों को ध्यान में रखते हुए कम कर दिया जाएगा।"

ब्रेविस के CSK में शामिल होने पर आर अश्विन ने क्या कहा?

इससे पहले, अश्विन ने कहा था कि कई टीमें ब्रेविस को चाहती थीं, लेकिन वे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी की माँग पूरी नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने कहा, "पिछले साल आईपीएल में डेवाल्ड ब्रेविस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, जब CSK ने उन्हें सीज़न के आखिरी हिस्से में टीम में शामिल किया था। मैंने तो यह भी सुना है कि दो-तीन टीमें उनसे बात भी कर रही थीं, लेकिन अतिरिक्त पैसे न दे पाने के कारण उन्हें उन्हें छोड़ना पड़ा।"

अश्विन ने कहा था, "नीलामी में उनका एक बेस प्राइस था, लेकिन उनके एजेंट के साथ बातचीत और मोलभाव हुआ होगा कि 'मैं एक निश्चित रकम पर ही टीम में शामिल होऊँगा।'" अश्विन ने आगे कहा, "उनका मानना रहा होगा कि 'अगर मैं इस सीज़न में खेलता हूँ, तो मेरी कीमत (अगली नीलामी में) बढ़ जाएगी।' इसलिए उन्होंने सीएसके से कहा होगा, 'मुझे अतिरिक्त पैसों की ज़रूरत होगी।' और टीम उन्हें अतिरिक्त पैसे देने को तैयार थी, इसलिए वह टीम में शामिल हुए।"

