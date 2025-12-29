WATCH: एमएस धोनी की कार में सिगरेट? कैप्टन कूल की गाड़ी के अंदर का वीडियो वायरल

नई दिल्ली:एमएस धोनी का पत्नी साक्षी के साथ कार में ट्रैवल करते हुए एक वीडियो गलत वजहों से वायरल हो गया है। धोनी अपने करीबी दोस्त सलमान खान के पनवेल वाले फार्महाउस में उनके 60वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद से सुर्खियों में हैं। पूर्व भारतीय कप्तान के आने से काफी हलचल मच गई थी, और 44 साल के धोनी की एक झलक पाने के लिए पैपराज़ी उनकी कार के चारों ओर जमा हो गए थे।

ऐसे ही एक वीडियो में, एक तेज़ नज़र वाले पैपराज़ी ने धोनी की कार की पिछली सीट पर सिगरेट का एक पैकेट देखा। CSK के लेजेंड धोनी अपनी पत्नी साक्षी और एक और व्यक्ति के साथ आगे की सीट पर बैठे थे, और पैकेट पिछली सीट के आर्म रेस्ट पर रखा था।

इस वजह से यह अफवाह फैल गई है कि क्या यह महान भारतीय कप्तान भी सिगरेट पीते हैं। यह उनके साथ यात्रा कर रहे किसी और का भी हो सकता है, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल हैं, जो सिगरेट पीती हैं। यह किसी और का भी हो सकता है।

इस अफवाह को और हवा दे रहा है एमएस धोनी का हुक्का के प्रति प्यार। कई पूर्व टीममेट्स ने बताया है कि पूर्व भारतीय कप्तान ओपन डोर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं और ऐसे सेशन के लिए टीममेट्स को बुलाते थे। इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद दुबई में उन्हें हुक्का पीते हुए वीडियो भी पहले वायरल हो चुके हैं।

सीएसके के पूर्व ओपनर और बैटिंग कोच माइकल हसी ने हाल ही में बताया कि IPL सीज़न के दौरान 'शीशा' एक आम बात थी। हसी ने सुपर किंग्स के साथ 2 IPL टाइटल जीते और फ्रेंचाइजी के साथ 6 सीज़न बिताए।

उन्होंने पिछले महीने 'द ओवरलैप क्रिकेट' पर कहा, "धोनी सबसे कमाल के इंसान हैं, उनका कमरा 24 घंटे खुला रहता है। इसलिए, कोई भी वहां जाकर बैठ सकता है। उनके पास अपना लाउंज रूम है, खिलाड़ी बस आसपास बैठते हैं, वे क्रिकेट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, उनमें से कुछ को 'शीशा' पसंद है, आप जानते हैं, फ्लेवर्ड तंबाकू वाली चीज़।"