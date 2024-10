Highlights केएसओ के कप्तान इरफ़ान पठान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद विनय कुमार ने उन्हें शानदार शुरुआत दिलाई मोर्ने वैन विक को आठ गेंदों पर दो रन पर आउट कर दिया

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल और पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट में गुजरात ग्रेट्स (जीजी) के खिलाफ चल रहे कोणार्क सूर्यास ओडिशा (केएसओ) के मुकाबले में अपनी अविश्वसनीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इन करिश्माई बल्लेबाजों ने शानदार कैमियो खेलकर और अपने स्ट्रोक प्ले से दर्शकों को रोमांचित करते हुए समय को पीछे धकेल दिया।

केएसओ के कप्तान इरफ़ान पठान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद विनय कुमार ने उन्हें शानदार शुरुआत दिलाई और मोर्ने वैन विक को आठ गेंदों पर दो रन पर आउट कर दिया। हालांकि, धवन और गेल ने मिलकर अपनी टीम के लिए पारी को संभाला और ग्रेट्स को मुश्किल स्थिति से उबारा।

जबकि गेल अपने बेहतरीन फॉर्म में थे, धवन ने बेहतरीन टाइमिंग से गेंद को खेला, जिससे प्रशंसकों को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। इस जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़े, जिससे गुजरात ग्रेट्स को शुरुआती झटकों से उबरने में मदद मिली।

