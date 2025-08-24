103 टेस्ट, 7,195 रन, 19 शतक और 35 अर्धशतक, चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया

Cheteshwar Pujara retires from all forms of Indian cricket: चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी।

HighlightsCheteshwar Pujara: टेस्ट क्रिकेट में भारत के आठवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। Cheteshwar Pujara: 103 मैचों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए, जिनमें 19 शतक शामिल हैं।Cheteshwar Pujara: आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था।

नई दिल्लीः एक और दीवार ने क्रिकेट को अलविदा कहा। राहुल द्रविड़ के बाद नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। आधुनिक युग के भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट क्रिकेटरों में से एक। चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 37 वर्षीय पुजारा ने 2010 में पदार्पण के बाद भारत के लिए 103 टेस्ट और 5 एकदिवसीय मैच खेले। उन्होंने 43.60 की औसत से 7,195 टेस्ट रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। घरेलू मैदान पर उन्होंने अपने कुल टेस्ट मैचों में से 3839 रन 52.58 की औसत से बनाए हैं।

एक दशक से भी ज़्यादा समय तक वह भारत के सबसे भरोसेमंद नंबर 3 बल्लेबाज़ रहे। भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सभी अच्छी चीज़ों का अंत होना ही चाहिए और कृतज्ञता के साथ क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है।

कुछ दिन पहले चेतेश्वर पुजारा ने अपने पिता अरविंद को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के अपने फैसले के बारे में बताया था। 74 वर्षीय अरविंद समझ गए थे कि अब इस बेहद सफल और पसंदीदा प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर बंद करने का समय आ गया है। घरेलू और विदेशी ज़मीन पर टीम की कुछ सबसे बड़ी टेस्ट जीत में अहम भूमिका निभाई।

उनका आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। उस मैच के बाद से भारत शीर्ष क्रम के विकल्पों की तलाश में कहीं और था, लेकिन पुजारा ने सौराष्ट्र के लिए लाल गेंद से क्रिकेट खेलना जारी रखा और काउंटी चैंपियनशिप में ससेक्स के लिए भी खेले।

शांत, दृढ़ निश्चयी और संयमित प्रतिभा से भरे करियर का अंत हो गया। पुजारा टेस्ट क्रिकेट में भारत के आठवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। पुजारा ऑस्ट्रेलिया में भारत की लगातार दो सीरीज़ जीत के केंद्र में थे। 2018-19 में उन्होंने एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में तीन शतक लगाए और भारत को ऑस्ट्रेलिया में पहली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ जीत दिलाई।

दो साल बाद के इस दौरे ने उनके धैर्य को दर्शाया, क्योंकि उन्होंने पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड और मिशेल स्टार्क जैसे गेंदबाज़ों के खिलाफ चार टेस्ट मैचों में 928 गेंदें खेलीं। पर्थ में 211 गेंदों में 56 रनों की पारी खेलने के दौरान उन्होंने अपने शरीर पर कई चोटें भी झेलीं, जहाँ भारत ने अपनी सबसे यादगार विदेशी टेस्ट जीतों में से एक दर्ज की।

