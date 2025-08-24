चेतेश्वर पुजारा के पास कितनी संपत्ति? क्रिकेट के अलावा कहां से करते हैं इनकम, यहां जानें सबकुछ

Cheteshwar Pujara Net Worth 2025: अनुभवी भारतीय बल्लेबाज़ चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की।

By अंजली चौहान | Updated: August 24, 2025 13:07 IST2025-08-24T13:06:11+5:302025-08-24T13:07:56+5:30

Cheteshwar Pujara net worth 2025 Know everything here | चेतेश्वर पुजारा के पास कितनी संपत्ति? क्रिकेट के अलावा कहां से करते हैं इनकम, यहां जानें सबकुछ

चेतेश्वर पुजारा के पास कितनी संपत्ति? क्रिकेट के अलावा कहां से करते हैं इनकम, यहां जानें सबकुछ

googleNewsNext

Cheteshwar Pujara Net Worth 2025: भारतीय दिग्गज क्रिकेटरचेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के संन्यास ले लिया है। बल्लेबाज ने भावुक पोस्ट के साथ अपने संन्यास का ऐलान किया। पुजारा जो अपने समय के एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, ने आज पोस्ट कर लिखा, "भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना - इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना असंभव है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही चाहिए, और अपार कृतज्ञता के साथ, मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।"

37 साल की उम्र में, पुजारा ने अपने पूरे करियर में कुल 103 टेस्ट मैच खेले, जहाँ उन्होंने 43.6 की औसत से 7,195 रन बनाए और 19 शतक और 35 अर्धशतक भी लगाए। भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में शानदार करियर के साथ, आइए चेतेश्वर पुजारा की नेट वर्थ, ब्रांड एंडोर्समेंट और अन्य विवरणों पर एक नजर डालें...,

नेट वर्थ

रिपोर्ट्स के अनुसार, पुजारा की कुल संपत्ति लगभग 24 करोड़ रुपये है, और उनकी मासिक आय भी 15 लाख रुपये है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत घरेलू क्रिकेट और भारतीय टीम के साथ लंबे प्रारूप में खेलना था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर होने के बाद, पुजारा ने संन्यास लेने का फैसला किया। वह 2022-23 सीज़न में भी बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के बी ग्रेड अनुबंध का हिस्सा थे।

गौरतलब है कि बी ग्रेड अनुबंध 3 करोड़ रुपये का है, और 2022-23 में पुजारा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा यही था।

कैसा रहा करियर

पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की लगातार दो सीरीज़ जीत के दौरान भारतीय टीम के लिए असाधारण प्रदर्शन किया। 2018-19 सीरीज़ में, पुजारा ने एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में तीन शतक लगाए और भारत ने सीरीज़ जीत ली। इसके अलावा, दो साल बाद हुए इस दौरे में पुजारा ने अविश्वसनीय लचीलापन दिखाया और चार टेस्ट मैचों में 928 गेंदों का सामना किया।

टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड

सर्वाधिक गेंदें खेलने का रिकॉर्ड: पुजारा ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची टेस्ट में एक पारी में 525 गेंदें खेलीं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा टेस्ट की एक पारी में खेली गई सबसे अधिक गेंदें हैं।

सबसे धीमा दोहरा शतक: उसी पारी में, उन्होंने 521 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो टेस्ट इतिहास में सबसे धीमी पारियों में से एक है।

ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड: 2018-19 की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत में, पुजारा ने 4 टेस्ट मैचों में 521 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज रहे। यह भारत की ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीत थी।

टेस्ट में 7000+ रन: उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं।

टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी: 2010 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सबसे अधिक गेंदें खेली हैं।

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट रिकॉर्ड

रन बनाने में शीर्ष पर: पुजारा फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 21,301 रन बनाकर भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके पास 66 शतक और 81 अर्धशतक हैं।

घरेलू तिहरे शतक: वह उन चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों में से हैं जिन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में तीन बार तिहरा शतक जड़ा है।

फर्स्ट-क्लास शतकों का रिकॉर्ड: उनके पास 66 फर्स्ट-क्लास शतक हैं, जो ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों से भी अधिक हैं।

फर्स्ट-क्लास में सबसे ज्यादा दोहरे शतक: उनके नाम 18 फर्स्ट-क्लास दोहरे शतक हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए एक रिकॉर्ड है।

लगातार अच्छा प्रदर्शन: वह घरेलू और काउंटी क्रिकेट में लगातार रन बनाने के लिए जाने जाते हैं।

अंडर-19 विश्व कप: 2006 में अंडर-19 विश्व कप में उन्होंने सबसे अधिक रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता।

पदार्पण पारी: अपने पहले ही टेस्ट मैच की चौथी पारी में अर्धशतक बनाने वाले वह केवल पाँचवें भारतीय बल्लेबाज हैं।

Open in app
टॅग्स :Cheteshwar PujaraCricketretirementTeam Indiaचेतेश्वर पुजाराक्रिकेटरिटायरमेंटटीम इंडिया