Royal London One-Day Cup 2022: भारतीय खिलाड़ी ने किया धमाका, 48 घंटे के भीतर दूसरा शतक, सर्वश्रेष्ठ 174 रन की पारी, 20 चौके और 5 छक्के, देखें वीडियो

Royal London One-Day Cup 2022: ससेक्स के कप्तान चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को सरे के खिलाफ रॉयल लंदन वनडे कप मैच में लगातार दूसरा शतक जड़कर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। 131 गेंदों में 174 रन बनाए, जिसमें 20 चौके और पांच छक्के शामिल रहे।

यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ ए सूची स्कोर है। उन्होंने वारविकशायर के खिलाफ 79 गेंदों में 107 रन बनाए थे। 48 घंटे के भीतर दूसरा शतक जड़ा, जिससे ससेक्स ने रॉयल लंदन कप एकदिवसीय चैंपियनशिप में सरे के खिलाफ छह विकेट पर 378 रन बनाए।

शुक्रवार को पुजारा ने वारविकशर के खिलाफ 79 गेंद में 107 रन की पारी खेली थी लेकिन उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। रविवार को ससेक्स ने होव के छोटे काउंटी मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार ओवर में नौ रन तक ही दो विकेट गंवा दिए थे। टॉम क्लार्क (104 गेंद में 106 रन) और पुजारा ने इसके बाद तीसरे विकेट के लिए 205 रन जोड़कर पारी को संभाला।

